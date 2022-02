În această seară, în noul sezon “Se strigă darul”, nuntă cu sute de invitați! Tzanca Uraganu a întreținut atmosfera fabulosului eveniment

In prima editie a noului sezon “Se striga darul”, difuzata in aceasta seara, la ora 20:00, la Kanal D, telespectatorii vor fi martorii unei nunti ca in basme, cu sute de invitati si invitati alesi pe spranceana. Prima destinatie din acest nou sezon este in Drobeta Turnu Severin, tinerii insuratei au pregatit mare nunta la care le va canta Tzanca Uraganu, “arvunit” de mai bine de un an de zile, pentru a intretine atmosfera la fabuloasa nunta.

A plouat cu dedicatii, strada s-a blocat, iar singurul acces i-a fost acordat miresei, care si-a facut o intrare spectaculoasa, pe acordurile faimosului Tzanca. Luxul si opulenta sunt cuvintele care descriu cel mai bine nunta din aceasta seara de la “Se striga darul”.

Mihai Mitoseru, calit deja in multe batalii ale cuferelor, o va avea adversara, in acest nou sezon, pe Gratiela Duban. Lupta va fi stransa si cei doi nu se vor cruta deloc in a strange cat mai multa zestre, Mihai pentru mire, iar Gratiela, pentru mireasa.

Nu ratati prima editie a noului sezon al emisiunii “Se striga darul”, difuzata in aceasta seara, la ora 20:00, la Kanal D!