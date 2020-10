Asteptarea a luat sfarsit, in aceasta seara, la ora 23:00, la Kanal D debuteaza reality show-ul fascinant “Trairi alaturi de Andreea Mantea”, prin intermediul caruia fanii vedetei pot deveni partasi la emotiile, intamplarile pe care aceasta le traieste zi de zi.

De la intamplari neobisnuite, intalniri cu oameni extraordinari si calatorii prin tara, toate acestea vor putea fi urmarite in noul show, in centrul caruia se afla Andreea Mantea, vedeta indragita de milioane de romani. Alaturi de aceasta se va afla micutul David, fiul celebrei prezentatoare TV. Daca in cadrul reality-ului, Andreea va infrunta tot felul de peripetii, iata ca nici la sedinta foto pe care a realizat-o in urma cu cateva zile, impreuna cu fiul ei, vedeta nu a scapat basma curata.

Sedinta foto s-a desfasurat cu o intreaga armata de stilisti, hairstylisti, make-up artisti, un intreg staff pentur ca rezultatul sa fie unul fabulous. Dar s-a strecurat si un mic hairstylist personal, de indeletnicirea caruia Andreea avea sa afle abia in timpul sedintei foto.

Aflat la prima lui sedinta foto, David s-a descurcat exemplar, pozand ca un adevarat profesionist, obisnuit cu obiectivul aparatului foto. Insa, Andreea Mantea a avut parte de o surpriza din partea acestuia; copilul a relaxat atmosfera si mai mult, starnind hohote d eras in jur, in momentul in care s-a napustit asupra mamei sale pentru a se juca cu parul mamei sale, realizandu-I in styling inedit, asa cum se poate observa din fotografiile de mai jos.

Nu ratati, in aceasta seara, la ora 23:00, premiera reality show-ului “Trairi alaturi de Andreea Mantea”, difuzat la Kanal D!