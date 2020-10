Sambata seara, la “Bravo, ai stil! Celebrities”, telespectatorii vor fi purtati intr-o calatorie experimentala, cu muzica, dans si multe zambete, cele 8 celebritati aflate in competitia stilului o vor pune de-o petrecere in platoul emisiunii ca odinioara, cand se petrecea in sufrageria prietenilor. Tema propusa de aceasta data celor 8 concurnete este foarte ofertanta - “Nostalgia”.

Unul dintre momentele care i-a lasat muti de uimire pe toti din platou este cel pus in scena de Bia Rus. Concurenta a prins curaj in editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata la ora 22:30, la Kanal D! Bia Rus vrea sa rupa gura targului cu blugii indrazneti ai modei “Trident”.

“Mi-a placut enorm aceasta tema. Aveam 13 ani pe acea vreme, m-am dus la scoala, mi-am decupat blugii, iar cand am ajuns acasa, am incasat-o. si de la mami, si de la tati. Mi-a trebuit foarte mult curaj pentru ca mi-a fost foarte jena sa apar asa la televizor”, rememoreaza aceasta.

Cum vor puncta juratii acest moment si indrazneala concurentei si ce vor avea de comentat contracandidatele sale veti putea afla urmarind editia din aceasta seara a show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, difuzata la ora 22:30, la Kanal D!