Miza jocului a fost uriasa, concurentii au luptat pentru un premiu important, un set de ustensile pentru pescuit, care ii vor ajuta pe castigatori sa isi procure hrana.

Inainte de a intra pe traseul sportiv, Dan Cruceru, prezentatorul “Survivor Romania”, a oferit vestile mult asteptate despre starea de sanatate a lui Ruby, dupa ce a fost transportata, in toiul noptii, la unitatea de primiri urgente. Concurenta acuza dureri insuportabile, astfel ca echipa medicala a intervenit rapid pentru a-i acorda ajutor de specialitate.

“Ruby este bine, se afla sub tratament si sper sa va revedeti cu ea curand”, a anuntat Dan Cruceru in editia de aseara “Survivor Romania”.

La finalul confruntarii sportive, Faimosii si Razboinicii s-au imbarcat in barcile care i-au dus pe insule, in jungla dominicana. Desi aflati la a treia infrangere, moralul Faimosilor este foarte ridicat si isi doresc sa isi ia revansa in fata adversarilor.

In editia din aceasta seara “Survivor Romania”, difuzata incepand cu ora 20:00, va fi disputat unul dintre cele mai importante meciuri ale saptamanii, Razboinicii si Faimosii se vor lupta pentru imunitatea in fata eliminarilor.