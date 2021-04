In aceasta seara, la „Survivor Romania” se va intruni Consiliul de urgenta; Daniel Pavel face un anunt important

In editia din aceasta seara a reality-ului „Survivor Romania”, difuzata la ora 20:00, la Kanal D, Daniel Pavel face un anunt surprinzator, in momentul in care se va intruni, de urgenta, consiliul de eliminare. Prezentatorul emisiunii ii va convoca pe Faimosi si pe Razboinici pentru a-i informa ca unul dintre acestia va parasi reality-ul televizat.

„ Ne aflam la consiliul de urgenta, de la <Survivor Romania>. Am o veste extrem de importanta de comunicat, in aceasta seara ne vom lua ramas bun de la unul dintre voi ”, anunta Daniel Pavel.

Cad masti inaintea duelului din aceasta seara, intre Faimosi si Razboinici, in care se vor consuma momente dramatice, pe traseul dificil pe care vor fi nevoiti sa evolueze concurentii celor doua echipe. In tabara Faimosilor, Culita Sterp recunoaste ca renunta la aliante si, in acelasi timp, ii indica pe trei dintre cei mai puternic colegi de echipa, ca adversari in aceasta competitie si le declara razboi.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

„Eu nu am nevoie nici de Jador, nici de Elena, nici de Zannidache, de nimeni in competitia asta nu am nevoie pentru a ramane in competitie ”, spune Culita Sterp.

Nici in tabara Razboinicilor linistea nu este cuvantul de ordine, noile concurente se razboiesc chiar sub ochii colegilor de echipa, reprosandu-si lipsa disciplinei. Discutii aprinse au loc si intre concurentii celor doua echipe, in momentul jocului sportiv, Zannidache si

Sorin fiind cei mai vocali.

Nu ratati o noua editie a reality-ului fenomen „Survivor Romania” difuzata la ora 20:00, la Kanal D!