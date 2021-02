În această seară, la “Trăiri alături de Andreea Mantea”, de la 22:30 Andreea Mantea: “Am simțit că am două mame!”

De această dată, Andreea Mantea are planuri mari, pentru că David intenționează să mănânce cele mai bune clătite. Așa că, de dragul fiului său, care își dorește cu ardoare să mănânce deliciosul deșert, Andreea trebuie să afle rețeta perfectă, iar <sfaturile> nu întârzie să apară, fie că vin din partea mamei sau a surorii îndragitei vedete. Dacă va reuși Andreea Mantea să-i ofere fiului său cele mai gustoase clătite, aflăm în ediția de astăzi, a emisiuni “Trăiri alături de Andreea Mantea”.

“Aventurile” Andreei Mantea nu se opresc aici. Vedeta va face o <oprire> în platoul “Teo Show”, acolo unde își va da întâlnire cu Ilinca Vandici, iar ce vor discuta cele două vom află tot în ediția de din această seară.

Această ediție nu este completă pentru Andreea, până nu ne împărtășește unele dintre cele mai frumoase și emoționante amintiri ale sale. Îndrăgita vedetă ne va purta pașii, prin intermediul emisiunii, acolo unde a copilărit.

“Când zic <țară>, spun toată copilăria mea, tot ceea ce reprezint eu astăzi. Acolo am copilărit, de acolo am cules, în mare parte, cei șapte ani de acasă, că să spun așa, și de acolo am cele mai frumoase amintiri din copilărie. (…) De când există David, există și aceste drumuri extrem de dese, la țară. Recunosc că de fiecare dată <găsesc> un motiv să vin aici, pentru că vin cu drag, aici am copilărit, aici am crescut, în mare parte, aici vin pentru că îmi sunt dragi toți cei care încă mai sunt în viață. Merg și la mamaia la mormânt, foarte des! Tot timpul am văzut-o pe mamaia că pe o mamă. Tot timpul am simțit-o pe mamaia mea ca pe mama mea. Am simțit că am două mame”, rememorează Andreea Mantea.

