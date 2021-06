In aceasta seara, meci eveniment, cu participare internationala - Grecia si Romania! Echipele vor fi mixte! Albastrii Greciei si ai Romaniei vor forma o singura echipa, de asemenea, jucatorii Rosii ai celor doua tari vor face corp comun

In aceasta seara, Europenele se muta in Republica Dominicana! „Survivor Romania” le aduce telespectatorilor Kanal D un meci cu participare internationala, echipele Romaniei si Greciei urmand sa lupte in echipe mixte, intr-o batalie cu adevarat epica. Albastrii celor doua tari fac un corp comun, de asemenea, jucatorii Rosii ai celor doua tari devin o singura echipa.

Alaturi de Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor Romania”, se va afla si prezentatorul „Survivor Grecia”, Giorgos Lianos.

„ Va fi un spectacol de neratat, un meci international, cu echipe mixte. Fiti cu ochii pe Kanal D in aceasta seara, pentru a simti la maximum adrenalina si emotia, dar si camaraderia si momentele unice traite de concurenti intr-o batalie epica! ”, a spus Daniel Pavel.

Cum vor face fata Razboinicii si Faimosii alaturi de concurentii rosii si albastri ai Greciei si care dintre cele doua echipe mixte va castiga jocul de recompensa al acestei seri memorabile veti afla urmarind o inclestare teribila, marca „Survivor Romania”, astazi, de la ora 20:00, la Kanal D!