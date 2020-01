Yilmaz și Zulehya au muncit din greu pentru a-si duce planul la indeplinire, pentru a strange banii necesari de nunta; Zuleyha este croitoreasa, iar Yilmaz este mecanic auto, si lucreaza alaturi de unchiul Ayhan, care il iubește ca pe un fiu.

Nenorocirea se abate asupra tanarului cuplu, atunci cand fratele vitreg al Zuleyhei, Veli, un impatimit al jocurilor de noroc, strange o datorie foarte mare la Naci, un barbat vestit in Istanbul pentru afaceri necurate. Ca sa-si achite datoria, Veli o “vinde” pe Zuleyha lui Naci.

Gulsum, soția lui Veli care a aflat despre nemernicia sotului ei, ii spune lui Yilmaz. Tanarul fuge sa o salveze pe Zulehya. Actiunea se precipita iar Yilmaz face o greseala uriasa, care le va pecetlui destinele pentru totdeauna, celor doi tineri.

Planurile de viitor ale celor doi indragostiti sunt date peste cap, iar Yilmaz si Zuleyha, parasesc Istanbulul, ca sa se salveze. Soarta le poarta pasii tinerilor in Adana, locul in care Zuleyha si Yilmaz isi doresc sa inceapa o noua viata. Destinul, insa, are alte planuri cu cei doi. Drumurile ii poarta pe Zuleyha si Yilmaz la mosia familiei Yaman.

Hunkar Yaman, stapana mosiei, vrea sa pastreze, cu orice preț, averea familiei detinuta de secole insa fiul ei, Demir Yaman, se indragosteste obsesiv de Züleyha.

