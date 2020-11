În această seară, Teo Trandafir, luată la întrebări de fosta sa elevă, la „40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Dacă știi că se află ceva acolo, în tine, pentru care merită să mori, dă-i înainte cu tupeu”

Teo Trandafir, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”

Prezentatoarea emisiunii “Teo Show” a mărturisit că întâlnirea cu Denise Rifai, pentru realizarea interviului maraton, nu a fost ocolită de emoții, cu atât mai mult cu cât Teo Trandafir i-a fost jurnalistei mentor la școala de televiziune.

“Sunt un om extrem de disciplinat, așa că mi-am folosit toată arta mea învățată în anii de radio și TV că să mă înscriu cu răspunsul în două minute, așa cum cere regulamentul emisiunii; asta însemna că aveam două elemente de dificultate: acuratețea răspunsului și durata lui. Îmi imaginez că nici poziția lui Denise Rifai nu a fost foarte comodă, pentru că noi ne știm de niște ani, eu i-am fost profesor la școala de televiziune și să îți iei un fost profesor la întrebări parcă nu îți este la îndemână... De ce să nu recunosc că am trăit vreo câțiva ani buni foarte intens. Oamenii care trăiesc astfel au lucruri de spus”, spune Teo Trandafir.

Mândră de rezultatele foștilor elevi, Teo Trandafir le urmărește și acum traseul profesional. Iar întâlnirea cu Denise Rifai a fost, cu siguranță, una emoționantă.

“Sunt mai mult decât mândră de copiii mei, i-am adus aminte și ei (n.r. Denise Rifai) anumite lucruri; am întrebat-o dacă își amiteste unde stătea și ce am întrebat-o prima dată. Lucrurile se întâmplau undeva în anul 2007. Mi-a răspuns că își aduce aminte că îi era teamă. E, uite că acum s-au inversat lucrurile, îmi închipui că și pentru ea a fost o experiență emoționantă. Eu am fost extrem de mândră, cu atât mai mult cu cât unul dintre crezurile cu care îi trimit pe elevii mei în viață este acela că dacă știi că se află ceva acolo, în tine, pentru care merită să mori, da-i înainte cu tupeu. Denise a avut mereu încredere în ea însăși. Și atunci, restul vine de la sine”, a continuat Teo Trandafir.

