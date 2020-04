In articol:

In aceasta seara, incepand cu ora 22.00, telespectatorii Kanal D vor putea urmari premiera premiera serialului “Familia Medici: Conducatorii Florentei”, o productie impresionata, care ne conduce in atmosfera plina de efuziune, dar si de tensiuni politice a Italiei renascentiste.

Productia care se bucura de nume sonore din cinematografia americana, printre care Sean Bean, Daniel Sharman si Raoul Bova, s-a filmat in unele din cele mai spectaculoase locuri din Florenta.

In centrul actiunii se afla doua personaje antagonice si cu caractere puternice, Lorenzo de Medici ( interpretat de Daniel Sharman), supranumit Magnificul, datorita calitatilor sale de diplomat si om de cultura, si Jacobo Pazzi, interpretat de Sean Bean, acelasi care ii dadea viata lui Ned Stark in „Urzeala Tronurilor”.

Pentru recreerea atmosferei specifice secolului Florentei secolului al XV-lea, a fost nevoie de efort si creativitate uriase, au fost replicate fresce ale maestrilor renascentisti, si construite interioare ale palatelor familiilor Medici si Pazzi, dupa modelul interioarelor originale, astfel incat atmosfera sa fie una cat se poate de autentica. Scenele dramatice din serial s-au filmat si intr-o serie de castele, muzee, unde evenimentele vremii au avut loc sau care pastreaza inca elementele renascentiste.

Nu pierdeti in aceasta seara, incepand cu ora 22.00, la Kanal D, serialul “Familia Medici: Conducatorii Florentei ”, o interesanta calatorie in trecutul indepartat al Renasterii italiene, cu Sean Bean si Daniel Sharman in rolurile principale.