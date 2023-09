”În casa părinților lui am avut o revelație” Andreea Bălan a spus abia acum cum a ajuns, de fapt, să aibă o relație cu Victor Cornea. Artista și tenismenul își erau predestinați?

In articol:

De câteva luni încoace, Andreea Bălan a cunoscut, spune ea, iubirea adevărată și se declară mai fericită ca niciodată. Este mamă a două fete, o artistă celebră și, în sfârșit, iubește și este iubită, lucru care o face să radieze.

Însă, mulți se întreabă cum a ajuns vedeta să aibă parte de o asemenea relație de iubire, după tot ghinionul avut.

Curiozitate pe care acum Andreea Bălan le-a satisfăcut-o fanilor săi, căci a vorbit deschis despre schimbările din viața sa.

Andreea Bălan și-a dorit și Universul i-a dăruit

După doi ani de singurătate, timp în care s-a cunoscut în profunzime pe sine, a meditat și și-a schimbat părerea despre propria persoană și despre lumea din jur, artista spune că viața sa a prins o altă direcție.

Iar asta se datorează, subliniază ea, meditațiilor pe care le-a făcut și care i-au arătat drumul spre iubire și spre Victor Cornea.

Nu și-a dat seama atunci când l-a întâlnit pe tenismen că el este bărbatul ce îi este predestinat, dar a avut o revelație în momentul în care a ajuns pentru prima dată în casa părinților lui.

Și asta pentru că imaginile pe care subconștientul ei le derula în timpul meditației s-au adeverit a fi cele din viitor, din casa familiei lui Victor Cornea.

Atunci, spunea ea, a conștientizat că ceea ce a manifestat o lungă perioadă a ajuns să devină realitate, doar că totul a avut nevoie de timp, iubire de sine și vibrații înalte.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele medicații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a spus Andreea Bălan, pe contul ei de YouTube.

Andreea Bălan a spus abia cum a ajuns, de fapt, să aibă o relație cu Victor Cornea [Sursa foto: Facebook ]

De altfel, nu este pentru prima dată când Andreea Bălan spune că partea spirituală a ajutat-o să își găsească bărbatul potrivit în persoana lui Victor Cornea.

Căci, nu de mult, la TV, artista declara că, de fapt, așa a și început să comunice cu actualul ei iubit, subiectul lor comun fiind legat de partea spirituală a vieții.

Deși nu obișnuiește să răspundă mesajelor din online venite din partea bărbaților, întâmplarea a făcut să se oprească asupra celui scris de Victor, care s-a legat de unul dintre interviurile sale, și așa a început povestea lor.

„Am fost la tine în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj «Felicitări, Andreea, ești genială». Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu «Ce frumoasă sunt», că nu mă interesează. Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim” , a povestit Andreea Bălan, în cadrul unei emisiuni TV.