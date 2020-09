În căutarea adevărului, episodul 322 - Echitația

Gigi Săndulescu, 55 de ani, este vaduv si are o fiica, Lavinia, 27 ani. De un an este casatorit cu Delia, 40 de ani, care are la randul ei o fiica, Elena, 22 de ani.

Episodul 322 - Echitația

Dl Gigi este un fermier instarit, fiica sa il ajuta ajuta in afacerea pe care o are. Pasiunea Laviniei este echitatia. Recent tatal sau a angajat un antrenor care sa o ajute, pe Laurentiu un barbat de altfel aratos (40 ani), de care fata s-a indragostit. Doar ca nu este singura pretendenta a acetuia.