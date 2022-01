În ce condiții au fost carantinați Speak și Ștefania, după ce au fost depistați pozitiv cu COVID-19, în Bali: „În cameră nu se poate sta”

In articol:

Din nefericire, Speak și Ștefania trec printr-o situație destul de dificilă, în Bali, locația pe care au ales-o pentru vacanța de cuplu, asta din cauză că au fost testați pozitiv cu COVID-19, iar acum trebuie să stea în carantină.

Speak: „Mucegaiul ăsta e ceva îngrozitor”

De asemenea, în urmă cu puțin timp, artistul a făcut o serie de postări pe InstaStory, acolo unde a împărtășit cu fanii condițiile în care el și partenera lui de viață au fost carantinați.

Cei doi artiști au fost carantinați într-un hotel din Bali, după ce în urmă cu două zile au făcut un test pentru COVID-19 care, din nefericire, a fost pozitiv pentru ambii parteneri. Cu toate acestea, deși plătesc foarte mulți bani pentru cazare, potrivit spuselor lui Speak, condițiile nu sunt deloc pe măsură.

Astfel, cântărețul a postat mai multe fotografii în mediul online pentru a le arăta urmăritorilor de pe Instagram camera în care au fost izolați, aceasta fiind plină de mucegai.

Mai mult decât atât, Speak le-a mai povestit fanilor de pe rețeaua de socializare că nu poate sta în camera respectivă, asta pentru că de când a fost cazat în încăperea aceea i s-a înfundat foarte tare nasul și îl doare în gât, tocmai din cauza mucegaiului de pe pereți.

„Mucegaiul ăsta e ceva îngrozitor”, a fost mesajul lui Speak de pe Instagram, alături de care a postat o poză în care le arăta fanilor cum arată camera.

Camera unde a fost cazat artistul [Sursa foto: Instagram]

Artistul și iubita lui preferă să stea mai mult afară

Deoarece condițiile de izolare nu sunt pe măsura așteptărilor, Speak și Ștefania preferă să stea mai mult pe afară, asta pentru că au parte de o cazare cu o terasă.

Artistul a mai completat că hotelul unde au fost carantinați face parte dintr-un top al hotelurilor de izolare, alegând chiar și cea mai frumoasă cameră pentru a se carantina cu partenera lui.

Așadar, Speak s-a declarat dezamăgit de condițiile pe care le oferă acest hotel, mărturisind chiar că a dormit cu masca pe față, tot din cauza mucegaiului din cameră.

„Deși pare că suntem în izolare, nu suntem, suntem afară. Putem ieși pe o terasă, au și o piscină aici, dar nu poți să faci baie.(...) E bine pentru că putem ieși pentru că în cameră nu se poate sta. Eu de când am intrat aseara în cameră mi s-a înfundat nasul, mă doare gâtul, e un mucegai, ceva de nedescris. Am dormit cu mască toată noaptea.(...) Acest hotel este top trei hoteluri de izolare și am ales cea mai scumpă, cea mai frumoasă cameră.”, a mai spus Speak pe Instagram.

