În ce condiții își dorește Ioana Ginghină să devină mamă a doua oară: ”Bătrânețea vine cu diverse probleme”. Actrița urmează să se mărite a treia oară

In articol:

Ioana Ginghină este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe de la noi. Pe lângă rolurile pe care le interpretează pe micul ecran, vedeta are și o viață personală care poate deveni oricând un scenariu de film.

Până la 44 de ani pe care îi are, actrița a trecut prin mai multe relații de iubire, marcând și două mariaje eșuate, fiind acum o mamă singură, dar nu și o

femeie disponibilă.

Ioana Ginghină și-ar dori să devină iar mamă curând

Deși viața nu i-a fost presărată doar cu lucruri bune, Ioana Ginghină a rămas o femeie optimistă, care și-a găsit acum sufletul pereche în persoana lui Cristi Pitulice.

Actrița are o acum o relație serioasă cu afaceristul, bărbatul căruia îi va jura iubire veșnică în curând și pe care se gândește să-l facă

și tată.

În cadrul unui interviu, vedeta a dezvăluit, deși are o fiică deja ajunsă la vârsta adolescenței, că-și mai dorește să devină mamă o dată.

Însă, rolul de părinte pentru a doua oară, Ioana Ginghină vrea să și-l asume doar cu o condiție. Vedeta spune că dacă va primi marea veste în câteva luni, că este însărcinată, atunci dorința sa va fi îndeplinită cu fericire și mândrie, însă dacă va depăși un anumit prag al vârstei, o a doua sarcină este exclusă din planul său de viitor.

Ioana Ghinghină este de părere că înaintarea în vârstă ar putea să nu îi dea șansă să ducă o sarcină până la capăt ori să nu fie o mamă la fel de bună pentru al doilea copil precum a fost și este pentru Ruxandra, copila pe care o are din mariajul anterior. Astfel, timpul rămas cuplului pentru a face acest pas este unul limitat.

''Dacă nu vine până în septembrie, nu-mi mai doresc. Consider ca am atins o vârstă la care e greu să mai ajungi să fii mamă până la capăt. Oricât ai încerca să arăți bine, bătrânețea vine cu diverse probleme. N-aș mai putea fiu după 50 de ani o mamă cum am fost cu Ruxi, eu sunt o mamă foarte activă, facem activități împreună. M-aș dori și pentru celălalt să fiu la fel'' , a declarat Ioana Ginghină, în cadrul unei emisiuni TV.