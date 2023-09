In ce mod inedit se relaxeaza Kaan, actorul din serialul fenomen de la Kanal D “Secrete de familie”: “De altfel, primul lucru pe care il fac…”

Kaan Urgancıoğlu, celebrul actor turc, apreciat in intreaga lume pentru talentul actoricesc si charisma, este un familist convins și nu se sfieste sa isi arate o latură mai puțin cunoscută a personalității sale.

Ei bine, iată câteva dintre secretele care îl fac să iasă în evidență:

Kaan Urgancıoğlu este un familist convins! În vara acestui an, a surprins pe toată lumea când s-a căsătorit cu o femeie complet necunoscută cinefililor, Burcu Denizer.

Potrivit presei din Turcia, cuplul așteaptă cu nerăbdare sosirea pe lume a primului lor copil în această toamnă.

Omul din spatele personajului- Kaan Urgancıoğlu este mai mult decât un actor celebru. El și-a deschis inima și a dezvăluit câteva secrete din viața sa personală. Actorul, aflat mereu in lumina reflectoarelor, aplaudat la nivel mondial, deezvaluie ca are un mod cu totul neasteptat de a se relaxa! Acesta a dezvaluit presei din Turcia ca ii place sa spele vase.

"Ma relaxeaza sa spal vase. Recunosc ca inainte eram o persoana dezordonata, dar acum am grija sa fie totul in regula pentru ca petrec mai mult timp acasa. De altfel, primul lucru pe care il fac dupa ce intru pe usa este sa imi pun o cana de cafea, pentru ca imi place mirosul cafelei proaspete, pe care o savurez intotdeauna in acelasi fotoliu confortabil. Intotdeauna merg descult prin casa si ascult muzica chill out, a declarat celebrul actor publicatiei sacitaslan.com

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arată femeia care a cheltuit peste 150.000 de euro pentru a-și lungi picioarele. Acum regretă| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

În serialul "Secrete de familie," Kaan Urgancıoğlu interpretează rolul procurorului Ilgaz, un personaj complex și fascinant. Ilgaz este un procuror necrutător, mereu în căutarea adevărului, dar lumea lui este zguduită când fratele său este acuzat de crimă.

Cum va reuși să facă față acestei provocări? Pentru asta, el va căuta ajutorul unei tinere și ambițioase avocate, Ceylin.

Așadar, aveți toate motivele să nu ratați un nou episod incendiar al serialului "Secrete de Familie"! in aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D. Kaan Urgancıoğlu vă va purta într-un carusel de emoții, de la agonie la extaz.

Sursa: https://www.sacitaslan.com/kaan-urgancioglu-iliski-degil-ask-istiyorum-haberi-77591