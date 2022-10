In articol:

Bibi și Antonio Pican au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Din păcate, în luna aprilie a acestui an, cei doi au decis să pună capăt relației de doi ani, chiar după ce Antonio o ceruse pe Bibi în căsătorie.

În ce relație au rămas Bibi și Antonio Pican după despărțire

Iată în ce relație au rămas cei doi artiști la câteva luni după despărțire!

Antonio Pican a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru ego.ro, despre stadiul în care a rămas relația dintre el și fosta sa iubită, Bibi. Artistul a mărturisit că cei doi sunt într-o relatie ok, dar că nu poate fi vorba despre prietenie.

"Cum să rămânem? Într-o relație OK, doar că eu nu cred că se poate rămâne într-o relație de prietenie după o relație de iubire. Este punctul meu de vedere pe care o să mi-l mențin toată viața. Unde este dragoste adevărată, atunci când dispare, dispare totul efectiv. Eu așa sunt. Când sunt în orice fel de relație, de orice fel de natură ar fi, de colaborare, de iubire, de frăție, sunt acolo trup și suflet, mă dedic 100%. Dar, în cazul în care s-a terminat și s-a pus punctul am dispărut total”, a mărturisit Antonio, potrivit ego.ro.

În ce relație au rămas Bibi și Antonio Pican. Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri [Sursa foto: Instagram]

Bibi și Antonio Pican s-au despărțit după o relație de doi ani

Deși își cumpăraseră un apartament împreună și se pregăteau să se căsătorească, Bibi și Antonio Pican au pus punct relației după doi ani. La momentul acela, cei doi au făcut anunțul despărțirii printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare.

„A fost frumos cât a fost…Ne-am maturizat, am crescut împreună și ne-am învățat unul pe celălalt multe. Au existat și momente grele, momente pe care nu le-am lăsat să se vadă, dar care există în orice relație, momente peste care am reușit să trecem și care ne-au făcut mai puternici, însă acum… acum e momentul să mergem pe drumuri separate. Vă rugăm să ne respectați decizia! Au fost 2 ani frumoși și din respect pentru tot ce am trăit împreună nu voi discuta public detalii despre despărțirea noastră.”, a postat Bibi pe rețelele sociale.

Citeste si: Bibi și Nicole Cherry, rivale? Conflictul despre care nu știa nimeni: "Aici a fost asemănarea"

Bibi și Antonio Pican au mărturisit fanilor că nu a fost o decizie ușoară, ci au cugetat timp de luni bune dacă să pună stop relației sau nu.

"Au fost luni bune în care am gândit și am analizat tot, luni în care m-am maturizat mai mult ca niciodată… am simțit nevoia să fac această postare, deoarece îmi asum faptul că sunt persoană publică și așa cum am împărtășit cu voi toate momentele, am ales să-l împărtășesc cu voi și pe acesta. Fac această postare din respect pentru comunitățile noastre, însă nu doresc să îmi “spăl rufele în public”. Vom avea mereu respect unul pentru celălalt… asta este tot ce trebuie să știți. Vă iubesc și vă mulțumesc!”, a mai precizat Bibi.

