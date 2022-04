În ce relații a rămas Cătălin Cazacu cu mama copilului său? El și Niko Delinescu au împreună un băiețel de 11 ani

In articol:

Cătălin Cazacu și Niko Delinescu au fost împreună 5 ani și chiar erau la un pas de a se căsători, însă lucrurile nu au mers prea bine între ei. Chiar dacă cei doi au devenit părinți, nu au mai putut continua relația, așa că au decis să se separe.

Invitat recent în emisiunea lui Cătălin Măruță, actualul iubit al Ramonei Olaru a dezvăluit cum se înțelege cu mama copilului său, la câțiva ani de la despărțire.

Cătălin Cazacu, despre relația cu Niko Delinescu, mama copilului său

Cătălin Cazacu a dezvăluit că a rămas în relații foarte bune cu mama copilului său, după despărțire. Motociclistul și Niko Delinescu au fost împreună 5 ani, însă au reușit să treacă peste momentul separării cu maturitate. Cazacu a povestit că a cunoscut-o pe fosta lui parteneră într-un moment greu pentru ea: "Eu am întâlnit-o într-un moment foarte greu al vieții ei. A fost un moment greu pentru ea, un moment greu și pentru noi. Mă bucur că am putut să o pun pe picioare și o să o respect, pentru că știu prin câte a trecut. impul le rezolvă pe toate!».

Niko Delinescu, mama copilului lui Cătălin Cazacu [Sursa foto: Facebook]

Eram foarte tineri. Eu aveam 23 de ani. Ce minte ai la 23 de ani?! Ea avea mai mult decât mine cu 10 ani. Am făcut copilul și după nu ne-am mai înțeles. N-am fost căsătoriți niciodată. Am ajuns să ne și certăm. Acum gândindu-mă… erau prostii. Noi suntem un caz norocos, pentru că acum avem o relație atât de mișto. Eu cu mama copilului meu am o relație atât de bună și suntem prieteni. Acceptăm că viețile noastre merg înainte și că nu se vor mai intersecta niciodată.", a declarat Cătălin Cazacu, în cadrul emisiunii amintite.

Cătălin Cazacu și fiul său, Andrei [Sursa foto: Instagram]

Cătălin Cazacu se înțelege de minune cu fiul lui

Cătălin Cazacu a mărturisit că are o relație strânsă cu fiul lui, deși nu îl poate vedea atât de des pe cât și-ar dori. Motociclistul a mărturisit că micuțul a început deja să îi calce pe urme, la vârsta de 11 ani: "E mult mai ușor să vorbim, chiar dacă e distanța. Din păcate, este o distanță grea, pentru că dacă ar fi la Timișoara eu aș putea să zbor cumva. El nu stă la Timișoara. Stă cumva la jumătatea distanței dintre Timișoara și București.

Îmi e greu cumva să fac drumul, dar faptul că ne vedem, ne sunăm… Acum s-a apucat de moto. A intrat pe terenul meu și sunt foarte emoționat pentru asta. Îmi doresc foarte tare să fie mai bun ca mine. Are un nume de dus și e o presiune pentru mine. La el mă gândesc să fie cel mai bun. El e fratele meu, așa îi zic. Are 11 ani. Facem tot felul de chestii împreună.", a adăugat Cătălin Cazacu.