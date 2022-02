În ce relații a rămas Laurențiu Reghecampf cu prima lui soție, Mariana Pfeiffer? Antrenorul a recunoscut că nu a vorbit cu fiul lui câțiva ani, din cauza ei: "Îl certa mereu cum venea la noi"

In articol:

Laurențiu Reghecampf a recunoscut că relația lui cu prima soție, Mariana Pfeiffer, nu a fost întotdeauna una bună după despărțire. Antrenorul a dezvăluit că el și fosta parteneră au avut anumite discuții care l-au afectat direct pe fiul lor, pe vremea când era doar un adolescent.

Citeste si: Laurențiu Reghecampf nu a știut că-și va reînnoi jurămintele cu Anamaria Prodan. Antrenorul a aflat totul cu o seară înainte de ceremonie: ”Nu ai cum să faci o asemenea țigănie fără să mă întrebi pe mine”

Laurențiu Reghecampf, despre prima lui soție: "Și-a dat seama că avem un copil"

Laurențiu Reghecampf a declarat că acum are o relație foarte bună cu prima lui soție, însă lucrurile nu au stat mereu așa. Antrenorul a povestit că la scurt timp de la divorț el și fiul lui, Luca, nu au fost prea apropiați și chiar nu au vorbit o perioadă îndelungată, din cauză că Mariana Pfeiffer îl certa de câte ori mergea să își vadă tatăl: "Îmi aduc aminte și de Mariana. Acum am o relație foarte bună cu ea, adică o relație de respect, și-a dat seama că avem un copil împreună. Eu cu Luca nu am mai vorbit câțiva ani buni.

Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Ce salarii au călugării și măicuțele din România...- bzi.ro

El, săracul, fiind tot în presiunea aia îl certa Mariana mereu cum venea la noi. Pentru că dacă stai să te uiți acum la el, când venea la noi făcea pozele cu fetele, cu Bebe și cu Anamaria, iar Anamaria mai declara câteodată că este fiul ei. Aceste lucruri o dureau pe Mariana. El sărăcuțul era la mijloc. Voia să vină și la mine, dar când se ducea acasă avea probleme cu maică-sa.", a declarat Reghe, în cadrul podcastului gasduit de Cătălin Măruță.

Reghe, alături de cei doi fii ai săi [Sursa foto: Facebook]

Cum a ajuns Luca să locuiască cu tatăl lui?

Reghe a dezvăluit că fiul lui din prima căsătorie avea 15 ani și jumătate atunci când a luat decizia de a se muta cu el.

Potrivit declarațiilor antrenorului, adolescentul a fost cel care nu a mai vrut să locuiască în Germania, acolo unde era stabilită mama lui:

Citeste si: L-a înșelat sau nu Anamaria Prodan pe Laurențiu Reghecampf? Antrenorul a vorbit deschis despre incidentul cu Dan Alexa: "Nu mi s-a părut normal"

În momentul în care a venit în Abu Dhabi a spus că el nu mai vrea acasă orice s-ar întâmpla și a trebuit să îi găsesc un loc lui Luca la școală, deoarece el nu știa o boabă de engleză.", a mai spus Laurențiu Reghecampf, în cadrul podcastului amintit.