În ce relații au rămas, de fapt, Ella și Jador? Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei", mai sinceră ca niciodată: "Noi ne-am mai întâlnit"

Ella și Jador s-au cunoscut în cadrul emisiunii "Puterea Dragostei", de la Kanal D. Au avut o relație controversată, pe care nu au oficializat-o niciodată, iar după ieșirea din competiție și-au aruncat cuvinte dure unul altuia.

Acum, însă, lucrurile par să se fi schimbat. O mărturisește chiar bruneta, care susține că în prezent păstrează legătura cu celebrul manelist.

Ella: "A avut o perioadă în care mă căuta"

Ella și Jador au îngropat "securea războiului". După o perioadă în care nu și-au vorbit și s-au evitat, bruneta și manelistul au revenit la relații mai bune. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a declarat că ea și artistul s-au întâlnit de câteva ori la studio și au păstrat legătura. Ba chiar Jador i-ar fi făcut Ellei o declarație surprinzătoare: "A avut o perioadă în care mă căuta super-mult. Mi-a zis că o să mă iubească toată viața. Noi ne-am mai întâlnit și la studio…Păstrăm legătura.", a declarat Ella, pentru fanatik.ro.

Ella s-a despărțit recent de iubitul arab

Ultima perioadă nu a fost una tocmai roz pentru Ella. Fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" a încheiat de curând relația pe care o avea cu iubitul arab, după ce a aflat că a fost înșelată cu cea mai bună prietenă: "Nu m-am așteptat niciodată că această prietenă, cu care am dormit, cu care m-am așezat la masă cu prietenii mei, cu oameni de influență să-mi ia omul iubit. Prima oară când am văzut anumite chestii din partea ei am refuzat să cred acest lucru.

Am refuzat să cred dat fiind faptul că ea avea iubit la momentul respectiv. Și, cu toate acestea, ea s-a dat la iubitul meu.(...) I-am văzut împreună pe stradă. Pentru mine a fost un șoc. Am trăit un șoc.", a mai spus Ella, pentru sursa menționată.

Ella [Sursa foto: Instagram]