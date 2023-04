În ce relații au rămas Francisca și fostul soț, după divorț?! Artistă spune dacă a fost sau nu înșelată: "Am zis că poate sunt eu nebună"

In articol:

Francisca trăiește în prezent o poveste de iubire alături de TJ Miles, după ce s-a despărțit de luptătorul Bogdan Lățescu.

Sinceră, așa cum ne-a obișnuit, artista a vorbit despre relația pe care o are cu fostul soț și despre infidelitate.

Frumoasa brunetă a venit la "Detectorul de minciuni", acolo unde Bianca Dărgușanu și Octav au pus-o față în față cu cele mai grele întrebări. Francisca nu s-a ascuns după deget și a răspuns onest, venind cu o serie de detalii picante din viața ei.

A fost sau nu înșelată Francisca de fostul soț?!

Bruneta mărturisește că nu și-a înșelat niciodată partenerii, iar cea mai serioasă relație a fost cea în care a ajuns și în fața altarului. Bogdan Lățescu a fost primul bărbat pe care l-a dus acasă și niciodată nu s-a pus problema de infidelitate.

"Odată ce l-am cunoscut pe fostul meu soț, am stat într-o relație de 10 ani. A fost primul meu iubit oficial, prima mea relație serioasă", a mărturisit Francisca, la "Detectorul de minciuni".

Întrebată dacă ea a fost înșelată de fostul soț, Francisca a mărturisit că nu l-a prins niciodată și spune că a mers pe încredere. Focoasa brunetă nu neagă însă ca acest lucru să se fi întâmplat fără ca ea să afle.

Fiind o femeie extrem de posesivă, Scorpion, Francisca spune că niciodată nu a vrut să lase gelozia între și fostul său partener de viață.

"Posibil! Eu cred că hoțul neprins a negustor cinstit! Eu nu am nicio dovadă. Toate femeile simțim, știi că avem noi acolo un îngeraș pe umăr care ne face să...am avut momente în care am simți, dar având în vedere că eu am mers pe încredere și niciodată nu am stat să caut în telefoane, automat am lăsat-o așa.

Am spus că poate sunt eu nebună pentru că eu sunt și Scorpion, noi suntem extrem de posesivi și geloși și am ținut morțiș să nu îmi dezvolt această caracteristică pentru că dacă o dezvolt e rău. Sunt foarte posesivă și nu e prea sănătos să dezvolți asta cu partenerul tău", a explicat artista.

Francisca, la Detectorul de minciuni [Sursa foto: Captură YouTube]

Francisca și-a verificat fostul soț pe rețelele sociale

Frumoasa brunetă a fost întrebată și dacă a urmărit persoane pe Facebook sau Instagram, doar ca să le verifice sau să afle ce mai fac. Asumată, Francisca a recunoscut că a făcut adesea lucrul acesta, așa cum poate ni se întâmplă multora dintre noi.

Ultima persoana pe care a verificat-o în online a fost chiar fostul soț, iar când nu voia ca cineva să vadă că sexy bruneta s-a uitat la story, apela la o prietenă.

"Normal! Dar cine nu face chestia asta?! Mi-am verificat fostul soț, de multe ori. Dar și persoanele cu care eram într-un conflict, fie că erau bărbați sau femei.

Nu am un profil fals, dar mai puneam o prietenă să îmi înregistreze ecranul și să îmi spună și mie ce zice și ce apare acolo ca să nu se vadă la story că m-am uitat tocmai eu. Ultima oară cred că l-am verificat pe fostul soț", a dezvăluit Francisca, la Kanal D2.

Francisca, la Detectorul de minciuni cu Bianca Drăgușanu și Octav [Sursa foto: Captură YouTube]

În ce relație au rămas Francisca și Bogdan Lățescu după divorț

Bogdan Lățescu și Francisca au divorțat în 2022, după 10 ani de mariaj. Focoasa brunetă trăiește în prezent o poveste de iubire alături de TJ Milesc, însă a rămas în relații bune cu fostul soț, după separarea care i-a uimit pe fani.

"Am rămas prieteni după divorț. Cât de prietenă poți să rămâi cu un fost iubit sau soț, dar suntem ok în sensul că putem să avem o conversație normală, fără să ne jignim, putem să stăm amândoi la o masă și să mâncăm fără să ne băgăm o furculiță în ochi, să împărțim niște lucruri dacă le-am uitat.

Avem o relație ok și am stabilit de comun acord că totul merge pe drumuri separate. Vorbim civilizat, ca oamenii", a explicat Francisca, la "Detectorul de minciuni".

