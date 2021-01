In articol:

În ce relații sunt Armin Nicoară și Claudia Puican , după ce s-a zvonit că au luat-o pe drumuri diferite?! Cei doi îndrăgostiți au vorbit despre relația lor.

Armin Nicoară și Claudia Puica, detalii despre relația lor

După ce au tot apărut zvonuri legate de despărțire, Claudia și Armin Nicoară au decis să vorbească deschis despre relația lor.

În urmă cu ceva timp, Armin declara faptul că a vrut să o ceară în căsătorie pe iubita lui, dar s-a răzgândit pe ultima sută de metri.

La ceva timp după aceste zvonuri, Claudia și iubitul au decis să spună tot adevărul despre neînțelegerile din relația lor.

„Noi în relația noastră suntem mai bezmetici. Au fost câteva certuri, ca in orice viață de cuplu, dar am încercat să remediez problema și am zis Haide Claudia să mergem într-o vacanță. Am vrut să o cer, dar acum sunt 2 probleme. Primul, din cauza pandemiei. Nu vreau să fac o petrecere doar eu și cu ea. Eu vreau o petrecere un pic mai deocheată, un pic mai fastuoasă. A doua problemă, cum s-a scris și prin ziare, au fost mici certuri prin care am căzut de comun acord că nu suntem pregătiți”,a spus Armin Nicoară pentru Antena Stars.

Totodată, Claudia a adăugat faptul că deși nu a primit inelul de logodnă până la momentul actual, cântăreața afirmă faptul că ea și Armin

formează deja o familie și că bijuteria respectivă nu contează așa de mult.

În ce relații sunt Armin Nicoară și Claudia Puican, după ce s-a zvonit că s-au despărțit: "Am vorbit cu el despre nuntă..."[Sursa foto: Facebook]

„Toată lumea, și pe site-urile de socializare toată lumea vrea să-mi dea inelul. Părerea mea este că noi deja locuim împreună și suntem ca o familie. Pentru mine un inel nu contează așa mult, dar ca să fie de ochii lumii, trebuie să dai și inelul, Armin. Am vorbit cu el și despre nuntă și visăm la ziua în care o să ne căsătorim și o să fie veselie. Ne gândim să avem mii de invitați, artiști care mai de care, dar să treacă pandemia.”, a spus Claudia Puican.