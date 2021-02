In ce situatii trebuie sa scoti aparatul dentar?

In articol:

Majoritatea evenimentelor de acest tip nu reprezinta probleme grave, ci necesita doar cateva modificari minore la dispozitiv.

Carii dentare dureroase si decalcifieri ale smaltului

Totusi, in unele situatii, ar putea fi necesara intreruperea completa a tratamentului. Iata care sunt acestea!

O tehnica de periaj incorecta duce, adesea, la formarea petelor opace. Acestea pot aparea la orice pacient, insa aparatul ortodontic creste un astfel de risc. Motivul consta in faptul ca exista bracketuri, iar curatarea dintelui in jurul lor este mai dificila.

In plus, bauturile acidulate si dulciurile lasa urme in aceleasi zone. Ulterior, se formeaza decalcifieri ale smaltului, periajul devine dureros si creste sensibilitatea dintelui la stimulii externi calzi si reci.

Resorbtia radiculara

Radacinile dentare ale unor pacienti devin mai scurte in timpul unui tratament cu aparat ortodontic. Nu se cunosc cauzele exacte pentru acest fenomen, insa se crede ca astfel de evenimente nu sunt cauzate de un aparat dentar, ci de predispozitia genetica.

In general, scurtarea este sub 2mm si nu reprezinta un pericol, deoarece aceasta nu duce la formarea altor complicatii.

Pe de alta parte, longevitatea pe arcada dentara este pusa in pericol atunci cand exista scurtari ale radacinii de peste 4mm. Poti preveni aceasta problema printr-o radiografie a incisivilor la 6 luni de la inceperea tratamentului.

Boala parodontala

Gingia, ligamentele parodontale si osul sunt tesuturile principale care sustin dintii. Desi ele prezinta o rezistenta ridicata, uneori acumuleaza multa placa bacteriana. Aceasta trebuie indepartata zilnic prin utilizarea unor mijloace de igienizare eficiente, fiindca se pot produce inflamatia gingiei si pierderi in inaltimea osului.

Exista posibilitatea sa apara inclusiv recesiunea gingivala, care necesita o interventie de grafare pentru a putea fi rezolvata. In momentul in care porti aparat dentar, se realizeaza expansiunea arcadei pentru a alinia dintii inghesuiti.

Pierderea vitalitatii dentare

Prin deplasarea pe exterior, tratamentul poate fi intrerupt pana la o stabilizare parodontala.

Daca un dinte a fost traumatizat de un accident anterior sau a avut o carie profunda, probabil exista leziuni la nivelul pulpei dentare. Deplasarea cauzata de aparatul ortodontic le poate agrava pe acestea, iar infectia netratata la timp se extinde usor la tesuturile invecinate, ceea ce inseamna ca un tratament endodontic la dintele respectiv devine o necesitate.

Acesta se incepe cu indepartarea propriu-zisa a tesutului afectat si a dentinei alterate de pe peretii canalului radicular. Dupa aceea, dezinfectarea se realizeaza cu substante speciale, care au rolul de a asigura un mediu steril si a de preveni durerile sau alte infectii bacteriene.

Etapa de obturatie presupune etansarea canalelor pentru a preveni patrunderea alimentelor si a aerului. Acest proces previne progresul deteriorarii si trebuie efectuat in special atunci cand nervul este distrus.

Cat de sigur este un aparat dentar?

Orice persoana isi doreste o dantura frumoasa si sanatoasa. Cu toate acestea, dintii se pot inghesui si pot forma spatii, din cauza deplasarilor. Indiferent de varsta, un aparat dentar devine o necesitate intr-o astfel de situatie.

Totusi, purtarea lui pana la finalizarea tratamentului cauzeaza la unii pacienti complicatii. Astfel, este recomandat sa mergi la consult atunci cand ti se pare ca nu este totul in regula.