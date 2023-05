În ce stare se află fetița Adelinei Pestrițu, după ce a fost internată în spital! Fosta prezentatoare TV a trecut prin clipe de groază: „Totul ne-a luat prin surprindere”

In articol:

În urmă cu circa 2 luni, Adelina Pestrițu a trăit una dintre cele mai grele perioade din viața sa de când a devenit mămică. Fiica sa, Zeny, a fost internată în spital vreme de o săptămână din cauza problemelor de sănătate.

Micuța a făcut pneumonie, având nevoie de câteva zile de recuperare și tratament. Acum, după ce întreg episodul nefericit a trecut, Adelina Pestrițu a oferit o serie de declarații despre fiica sa și despre cum se simte în prezent.

Tensiunea și teama au fost la cote maxime pentru Adelina Pestrițu și pentru soțul ei, Virgil, în momentul în care fiica lor a ajuns la spital. Din fericire, acum Zeny este în afara oricărui pericol, însă fosta prezentatoare TV nu poate uita sperietura pe care a tras-o în acele momente de panică.

Adelina Pestrițu, despre starea de sănătate a fiicei sale

Adelina Pestrițu poate răsufla ușurată acum, pentru că cele mai grele momente au trecut. Vedeta a fost nevoită să stea internată o săptămână cu fiica sa, timp în care micuței i s-a administrat tratament.

„A fost un episod destul de încărcat emoțional, mai ales că totul ne-a luat prin surprindere, pornind de la o tuse banală. Trecerea de la tuse la internare, oxigen și perfuzii s-a făcut în doar câteva ore. A fost ceva care a evoluat extrem de repede. Norocul nostru a fost că am fost pe mâna unor medici implicați și buni, iar în câteva zile totul a revenit la normal. Am rămas internată cu ea 7 zile, pentru recuperare și tratament. Virgil nu a avut voie să se interneze cu noi, dar ne-a vizitat zilnic și am păstrat legătura în permanență. Pneumonia e des întâlnită la copii și poate avea forme foarte grave.”, a spus Adelina pestrițu, conform Viva.

Cum reacționează Adelina Pestrițu atunci când apare o problemă în legătură cu fiica ei?

Cu toate că știe că nu poate evita ca fiica ei să nu fie expusă riscului de a se îmbolnăvi, Adelina Pestrițu nu poate să nu privească orice problemă de sănătate a micuței cu pe o mare durere în suflet. Pe moment atât ea, cât și soțul ei au tendința să se panicheze, la scurtă vreme se reechilibrează și se organizează astfel încât să facă tot ceea ce este mai bun pentru fetița lor.

„Când copilul intră în colectivitate și/ sau începe sezonul rece, trebuie să te aștepți la diferite viroze. Se spune că așa își formează imunitatea. Știm că nu avem cum să evităm asta, ci doar să tratăm atunci când este cazul. De fiecare dată când trecem prin asta, mă gândesc la părinții care stau ani de zile prin spitale cu copiii, la cât de multă suferință pot duce și de câtă putere au nevoie să-i vadă așa…”, a spus Adelina Pestrițu, conform aceleiași surse.