În “Dragoste și secrete”, Ali este încarcerat

Sevda insa se afla sub presiunea amenintarilor lui Uygar si este obligata sa il reclame la politie pe Ali.

Tugce il curteaza pe Pilot, dar barbatului nu-i place atitudinea fetei. Pilot este indragostit iremediabil de Duygu, si incearca sa-i recastige increderea iubitei sale care a decis sa mai acorde o sansa relatiei lor.

Intamplarea face ca Pilotul sa dea peste o scrisoare veche de-a lui Duygu si crede ca femeia iubita este indragostita de alt barbat. Pilotul sufera cumplit crezand ca Duygu l-a mintit in tot acest timp si, in semn de razbunare, el isi reia vechile obiceiuri cu Vedat.

In vreme ce Sevda sufera pentru durerea provocata lui Ali, barbatul, aflat in inchisoare, are de infruntat multe pericole pentru a ramane in viata.

Nu ratati în aceasta seara, de la 20.00, un nou episod din serialul ”Dragoste și secrete”, la Kanal D.