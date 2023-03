„În dulap? În altă parte nu găseai s-o ascunzi?” Gabriela Cristea l-a prins pe Tavi Clonda. Ce s-a întâmplat chiar la petrecerea de ziua fiicei lor? "Iubire, te rog frumos, eu am avut grijă de invitați"

In articol:

În urmă cu o zi a fost petrecere mare în familia Cristea-Clonda, motivul fiind aniversarea fiicei lor. Iris a împlinit patru ani, ocazie pentru care mami și tati i-au organizat o petrecere de zile mari.

Mulți bebeluși și copii mondeni au participat la marea petrecere, de unde nu au lipsit jocurile, animația, dulciurile și, cel mai important, tortul aniversar.

Tavi Clonda a fost prins „în fapt”

Însă toată această petrecere a avut nevoie și de o gazdă, iar cel care și-a luat rolul în serios a fost Tavi Clonda.

Artistul nu doar că s-a pus la mintea celor mici și le-a îndeplinit toate dorințele, dar a avut grijă ca nici celor mari, părinților, să nu le lipsească nimic.

Astfel că, după ce petrecerea a luat sfârșit și gazdele au rămas să pună totul la locul lui și să își ia un moment de tihnă, a apărut marea surpriză.

Și asta pentru că, dorind să se bucure și ea de o felie din tortul fiicele sale, Gabriela Cristea a făcut o descoperire neașteptată.

Căutând o farfurie, prezentatoarea a găsit în dulapul din bucătărie, bine ascunsă, o altă felie de tort. Moment în care l-a luat imediat pe Tavi Clonda la întrebări.

Prins în fapt, artistul a recunoscut că la momentul tăierii tortului, deja obosit de atâta tevatura, și-a pus o felie deoparte pentru clipa când va fi singur, în liniște, să o savureze departe de agitația copiilor.

Doar că nu a mai ajuns să facă una ca și asta și, fiindu-i descoperit planul, Tavi Clonda și-a recunoscut fapta și a mâncat felia de tort pe repede înainte, chiar în fața soției sale.

Gabriela Cristea: Deci trebuie să vă arăt ceva! Am găsit ceva în dulap la farfurii. Am vrut să iau o farfurie și am descoperit un hoț. Stați să vă arăt. Deci, ia uitați-vă, cineva și-a ascuns felia de tort.

Tavi Clonda: Iubire, te rog frumos, eu am avut grijă de invitați și de alte lucruri.

Gabriela Cristea: Tu ai ascuns felia de tort acolo?

Tavi Clonda: Da, e a mea. Asta chiar e felia mea, vorbesc foarte serios. Și voiam să o mănânc când sunt singur, dar acum…

Gabriela Cristea: Dar în dulap? În altă parte nu găseai s-o ascunzi?

Tavi Clonda: Cum ai găsit-o, măi iubire? Oricum e a mea.