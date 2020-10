Viorica Dancila a vorbit despre fiul sau adoptat

Viorica Dăncilă a devenit mama lui Victor în urmă cu 30 de ani, pe vremea în care fostul premier avea doar 26 de ani, iar decizia de atunci spune că i-a schimbat complet viața. Deși este în politică de mulți ani, iar în ultimii doi ani a fost în prim plan, Viorica Dăncilă a vorbit de puține ori despre familia sa, despre momentul în care a hotărât că vrea să înfieze un copil de care s-a atașat de când l-a văzut.

In articol:

Viorica Dancila si fiul ei, Victor, la nunta acestuia

”Am înțeles că soțul dv nu a fost de acord cu adopția, dar totul s-a schimbat când ați venit acasă cu copilul. A fost un gest curajos să înfiați un copil, nesusținută de soț. Ați vrea sa spuneți povestea primelor zile acasă cu copilul? De ce ați decis să adoptați un copil?”, a fost întrebarea lui Denise Rifai, la care Viorica Dăncilă a povestit cum a fost prima întâlnire cu Victor.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

”Așa a vrut Dumnezeu! Așa a vrut destinul să mă găsesc într-un loc unde un copil era abandonat, un copil care plângea și parcă cerea ajutorul. În momentul în care am văzut acest copil, avea 3 zile, mi-am dat seama că viitorul meu înseamnă ca acest copil să vină în familia mea, că nu mă pot despărți de acel ghemotoc, care parcă îmi cerea ajutorul. Se simțea singur și cât era de mic arăta atât de multă disperare. Am mers acasă și i-am spus soțului meu că eu vreau să înfiez acest copil indiferent de consecințe. Eram foarte tânără, nu eram pregătită pentru a înfia un copil, voiam să facem noi propriul copil, dar soțul meu văzând că îl iubesc atât pe acest copil, că în fiecare zi mă duceam la spital la Victor, a fost de acord. M-am internat în spital, am stat o lună cu copilul acolo. Era foarte mic, nu știam cum să am grijă de el, a trebuit să stau să învăț, să mă apropii pe el. A fost cea mai mare realizare a vieții mele. Sunt foarte mândră de fiul meu, îl iubesc foarte mult și eu și soțul meu. Îi îndemn pe toți să facă acest pas. Cel mai important lucru în viață este să crești un copil”, a povestit Viorica Dăncilă.

Cum a aflat fiul Vioricăi Dăncilă că este adoptat ”M-a durut foarte mult”

Denise Rifai i-a reamintit Vioricăi Dăncilă și un moment dificil, cel în care Victor a aflat că este înfiat. Din păcate, altcineva din afara familiei i-a spus acest lucru, când băiatul avea doar 15 ani.

”Am citit că era o fire mai rebelă și la un moment dat ați simțit nevoia să-l certați pentru un subiect anume și replica lui a fost una foarte usturătoare. V-a spus așa ”Nu poți să mă pedepsești pentru că tu nu ești mama mea”. A fost categoric un moment dur pentru familia dvs și cu siguranță trec prin astfel de momente foarte mulți părinți. Ce sfat le-ați da celor care decid să adopte un copil?”, a fost întrebarea lui Denise Rifai.

”Să meargă mai departe. Le schimbă viața, schimbă destinul unui copil. Legat de ce ați povestit dv, da, au avut grijă alții să-i spună acest lucru. Și eu i-aș fi spus, însă la o vârstă la care putea să înțeleagă mai bine ceea ce s-a întâmplat. La 15 ani, băieții sunt mai rebeli, văd viața altfel, era un moment critic. M-a durut foarte mult ceea ce s-a întâmplat și faptul că altcineva i-a spus fiului meu că este înfiat. Acum, fiul meu este un adult, are 30 de ani, vorbim despre aceste lucruri, dar cu detașare. Atunci a fost foarte multă emoție, incertitudine. Ne gândeam ce decizie va lua fiul meu, dar lucrurile au mers bine”,a povestit Viorica Dăncilă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.