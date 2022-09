„În familia noastră a mai venit un creștin” Mirela Vaida a făcut anunțul cel mare! Prezentatoarea TV este în culmea fericirii

In articol:

Mirela Vaida iubește tare mult copiii și, de asemena, este adepta familiilor numeroase. Prezentatoarea TV este mama a 3 copii, însă nu exclude posibilitatea să mai aducă pe lume încă unul în familia sa. Astăzi este o zi foarte specială pentru ea, pentru că are loc ceremonia de creștinare a nepoatei sale, fiica fratelui său, Anna.

Emoționată peste măsură, dar și foarte fericită, artista a postat în mediul online un mesaj foarte emoționant alături de o imagine cu cea mică din momentul în care se afla în cristelniță.

Mirela Vaida este o mătușică tare fericită astăzi. Cu numai câteva luni în urmă a venit pe lume ce a de-a treia sa nepoțică, iar astăzi are loc botezul. Nu putea rata o zi atât de importantă pentru familia ei, așa că a postat o serie de imagini emoționante din timpul slujbei de creștinare.

Mirela Vaida, la botezul nepoatei sale

Ori de câte ori are ocazia, Mirela Vaida se mândrește cu familia mare pe care o are. Ea a adus pe lume 3 copii, doi băieți și o fetiță, iar fratele său are două fetițe și un băiețel, iar cea mai mică dintre toți verișorii a fost creștinată astăzi, spre bucuria întregii sale familii.

Cu această ocazie specială, Mirela Vaida a scris un mesaj în mediul online, acolo unde a mărturisit că viața cu mulți copii poate fi, uneori, destul de agitată, însă îi aduce și foarte multă bucurie.

„De azi, în familia noastră a mai venit un creștin!🥰😇 Anna Taisia este cel de-al treilea copil al fratelui meu si azi s-a botezat! 🙏E cea mai mica si mai "guraliva" din neamul Bourenilor 😅 Frate-miu are doua fetite si un baietel, eu am doi baieti si o fetita! Toti, unul dupa altul!🤭 3-3‼️ Oare va imaginati ce iese cand se intalnesc si ce ramane in urma lor dupa ce pleaca? 😁🔥Dar ce poate fi mai frumos? Sa ne traiesti, Anna, sa fii sanatoasa si fericita in fiecare zi a vietii tale! 🙏🙏😇❤️Sa inceapa petrecerea!”, a spus Mirela Vaida pe Instagram.