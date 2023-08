„În fiecare lună e o sumă” Ramona Olaru, un real sprijin pentru părinții săi! Viața vedetei s-a schimbat radical: „De multe ori uit în ce punct am ajuns”

In articol:

Ramona Olaru este iubită și apreciată de foarte mulți români, fiind una dintre cele mai cunoscute vedete din țara noastră. De-a lungul timpului, a reușit să-și clădească un renume în showbizul autohton și o carieră de succes în lumea televiziunii.

Ramona Olaru își ajută întotdeauna părinții

Cu toatea acestea, viața blondinei nu a fost întotdeauna roz, ci din contră. În copilărie și adolescență mergea foarte mulți kilometri pe jos pentru a ajunge la școală și, mai mult decât atât, muncea pentru banii săi de buzunar.

Ramona Olaru a muncit foarte mult pentru a ajunge în acest punct al vieții sale, întrucât de-a lungul timpului a avut parte de multe suișuri și coborâșuri. Cu toate acestea, a învățat să fie puternică și să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a-și îndeplini visurile. La cei 34 de ani este o femeie de succes, cu o carieră promițătoare în televiziune. Ba mai mult decât atât, nu uită nicio secundă de părinții săi și îi ajută lunar din punct de vedere financiar.

Mai mult, frumoasa vedetă a învățat să fie recunoscătoare pentru toate lucrurile frumoase care i s-au întâmplat, dar și pentru faptul că viața sa i s-a schimbat radical.

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu. Deși nu am fost așa cu divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc.”, a mărturisit Ramona Olaru pentru unica.ro.

Cum a fost copilăria vedetei?

Pentru Ramona Olaru, copilăria nu a fost tocmai ușoară.

A muncit încă de la o vârstă fragedă pentru a-și strânge bani pentru școală. Deși era doar un copil, mergea la muncile câmpului atât în vacanțe, cât și în timpul școlii. Cu toate acestea, greutățile nu au doborât-o, ci din contră, au învățat-o să fie o femeie puternică și foarte independentă. Mai mult, acum spune că s-a descurcat foarte bine în acea perioadă.

„Foarte bine sau cel puțin așa pot să zic acum că m-am descurcat foarte bine, pentru că au trecut atâția ani. Dar, la vremea respectivă, îți dai seama, a trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.