"În fiecare zi învăț lecții de la fetele mele". Cum își împarte Olguța Berbec timpul între viața pe scenă și rolul de mamă | EXCLUSIV

Olguța Berbec este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară, iar minivacanța de Rusalii a petrecut-o, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori în cazul artiștilor, la muncă. Totuși, nu a uitat să își facă timp pentru fetele sale, mai ales că a 1 iunie a picat în același moment.

Îndrăgita artistă învață zilnic câte o lecție importantă de la fetele sale și întotdeauna este surprinsă de micuțele care îi aduc zâmbetul pe buze în fiecare clipă. Chiar dacă și-a petrecut minivacanța pe scenă, vedeta a știut exact cum să le împace pe toate și a profitat la maxim la de zilele libere pe care le-au avut copiii.

Olguța Berbec își împarte perfect timpul între viața de mamă și artistul de pe scenă

Înainte de 1 iunie, artista a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro despre cum va petrece 1 iunie, dar și minivacanța de Rusalii. Ca mamă, Olguța Berbec ne-a dezvăluit că învață lecții extrem de importante mereu. În fiecare zi fetele sale reușesc să o învețe ceva nou.

"Eu cred că zi de zi învăț lecții de la fetele mele. Încă învăț! Învățăm împreună, eu mă bucur că sunt mamă și cred că este cea mai frumoasă experiență.

De 1 Iunie nu am avut planuri, pentru că noi am avut evenimente, însă am decis să profităm de grevă și am aniversat în avans, încă de săptămâna trecută, 1 Iunie. Am stat mai mult cu fetele, ele sunt ca în vacanță și atunci în tot răul este și un bine", a mărturisit Olguța Berbec, pentru WOWbiz.ro.

Olguța Berbec [Sursa foto: Instagram]

Olguța Berbec, vacanță de vis în Cuba

În primăvara acestui an, artista s-a bucurat de timp și pentru ea și mai ales de momente frumoase petrecute alături de soțul său. Cei doi au ales ca destinație Cuba, un loc plin de mister și încărcat de istorie.

"Eu mi-am dorit mult destinația aceasta fiindcă nu e tocmai simplu de ajuns și dacă te alături unui grup, condus de un ghid, este destul de dificil să descoperi frumusețea și realitatea așa că vacanța aceasta a fost luată de un an și abia o așteptam.

Cuba este o țară comunistă, extrem de săracă, populația trăiește foarte greu, însă au rămas clădirile istorice care sunt fabuloase și cel mai important, le-a rămas spiritul, bucuria, dansul și muzica. Peste tot era muzică și oamenii respectă turiștii. Este impresionant, turiștii sunt ca o mană pentru locuitori pentru că practic mulți trăiesc din asta.

Mi-a plăcut foarte mult, este ca și cum te-ai întoarce în 1950 brusc, după un zbor cu avionul. Mi-a plăcut foarte mult faptul că am fost cu un grup de oameni fini, din Timișoara, am fost 30 de persoane și ghidul nostru a fost o doamnă foarte informată și carismatică, care are o pasiune personală pentru Cuba.(...) Am avut la îndemână totul ca să vedem tot ce trebuia văzut", a povestit atunci Olguța Berbec, pentru WOWbiz.ro.

Olguța Berbec, alături de familie [Sursa foto: Instagram]