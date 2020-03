În urmă cu patru luni Bianca Drăgușanu și Alex Bodi erau la un pas de divorț. S-au împăcat după câteva discuții tensionate și și-au promis unul altuia că aveau să renunțe la orgoliu și să rămână împreună. Fericirea nu a duar mult și după câteva împăcări și despățiri, cei doi soți au luat din nou decizia să pună punct mariajului.

WowBiz a dezvăluit că Bianca divorțează

Recent, Bianca Drăgușanu a confirmat că ea și Alex Bodi vor divorța. Pe pagina ei, diva blondă a publicat o fotografie care face aluzie la aventurile pe care soțul ei le-ar fi avut în timpul relației. „Ia-l! Este al tău”, este mesajul scris în dreptul imaginii distribuite de Bianca Drăgușanu. De altfel, nu este prima dată când ea sugerează că afaceristul din Mediaș ar fi călcat strâmb în timpul mariajului de doar șapte luni.

Alex Bodi, despre relația tensionată cu Bianca Drăgușanu

Cu doar câteva zile înainte de a anunța divorțul, Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost invitați la Teo Show. Acolo, ea a vorbit cu ochii în lacrimi despre relația cu soțul ei. Ulterior, afaceristul din Mediaș a apărut și el în direct și a făcut câteva declarații.

„Nu sunt lucruri de așa natură încât să fie doar vina ei. E o vină comună. Eu am venit rapid, nu am venit să ne justificăm și nici ca să dezbatem relația noastră. Sunt mulți factor, un singur lucru e clar. Noi vrem să o luăm pe un drum bun, dar întlnim prea mult contre. Până acum tot nu am renunțat. La noi totul pornește de la mândrie, orgoliu, în ultimul timp sunt și niște factori externi. Acum mă simt și puțin aiurea. Nu pot să spun că am fost fortat, dar nu vreau să vă pun intr-o postură proastă. Nu ne justificam, asta e vorba Biancăi, doar că neclaritățile și neînțelegerile noastre sunt cauzate de multe ori si din cauza mea. De cele mai multe ori e vorba de faptul că nu se poate trece peste trecut”, a spus Alex Bodi la Teo Show.

„I-am zis, i-am propus să avem un nou început. Noi inceputuri am avut, e a șaptea sau a opta oară cand ne certam sau pretindem că ne-am despărțit. Nu are rost să mintim, dar nici nu vrem ca la fiecare altercatie sau despartire să înștiințăm lumea. Am decis un pic să nu mai vorbim despre viața noastră personală. În momentul în care noi doi ne confruntam e ceva super exploziv. Certurile astea nu duc undeva ok pentru că si ea e epuizată. Sunt mulți factori: drumurile, calatoriile mele, faptul că sunt distant, intervin gelozii de pe partea amândurora. Eu incerc sa o inteleg pe ea ca femeie și o întreb anumite chestii. Ea, pe mine, ca bărbat, la fel mă înțelege, dar ea mă acuză de multe ori de niște lucruri, lucruri pe care eu în trecut le-am facut, dar nu inseamna că le fac tot timpul”, a spus Alex Bodi la Teo Show.