În plin scandal al carantinării Timișoarei, primarul Dominic Fritz e ”măcelărit” de rivali! ”Minte zi de zi”

După ce Alin Nica, președintele liberal al Consiliului Județean Timiș, l-a numit incompetent pe primarul Timișoarei, acuzându-l că nu a făcut nimic pentru a limita efectele pandemiei, Nicolae Robu, fostul primar al orașului de pe Bega, l-a ”măcelărit” în câteva cuvinte.

„De la preluarea mandatului și până astăzi nu a avut loc nici măcar o singură întâlnire a Comitetului Local pentru Situații de Urgență în care să se discute, să se stabilească, să se aprobe un plan adaptat de măsuri anti-COVID. Și atunci dacă CLSU nu reacționează, și trebuie să vă spun clar că primarul Dominic Fritz este președintele acestui comitet și responsabil de convocarea lui, atunci ce să ne așteptăm la măsuri de protejare a economiei locale, de informare a cetățenilor și de conștientizare cu privire la pericolul care îi paște. Primarul a avut cadrul contextual și instrumentele, și nu a făcut nimic pentru a reduce rata de infectare. Ba mai mult, a trecut sub tăcere focarul de COVID de la Biroul de Urbanism, nu testează angajații, nu are proceduri interne și a expus astfel populația la infectare în trei cazuri – coada de la plata impozitelor, coada de la ghișeele STPT și coada la autorizații pentru mărțișoare – la o rată de infectare de peste 5/1.000. Digitalizarea este practic inexistentă, trâmbițată doar în campania electorală, dar nu s-a întâmplat nimic pentru a evita aceste cozi, aceste îmbulzeli ale oamenilor care nu vor decât să-și rezolve o problemă pe linie de primărie”, a spus Alin Nica, președintele CJ Timiș, citat de pressalert.ro.

Alin Nica, presedintele CJ Timis, l-a demolat pe Dominic Fritz, primarul Timisoarei

Iar într-un interviu pe care Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, l-a acordat pentru pressalert.ro, Dominic Fritz este pus la zid pentru felul în care înțelege administrația publică locală. „Diferențele dintre mine și Dominic Fritz sunt multe și nu vreau să fiu lipsit de modestie. Cu ce bugete am lucrat eu, și câte am făcut, iar el vine să… Eu l-am primit joia înainte de predarea mandatului, cu tot respectul, o oră și ceva l-am ținut, i-am explicat zonele critice, de ce să se păzească. Am văzut că e uluit de bunăvoința cu care îl tratez. Vinerea m-am dus, și cum a spus președintele USR, Barna, am fost singurul primar care a pierdut și a participat la ceremonia de predare – primire. Eu sunt civilizat, nu sunt suferind, că nu m-am născut primar. Era evident că într-o zi, eu nu mi-am dorit să fie acum, se întâmpla să nu mai fiu primar.

Nicolae Robu a fost primar inaintea lui Dominic Fritz

Sunt la cu totul alt nivel de înțelegere a lucrurilor decât își închipuie unii. M-am dus foarte senin acolo, și respectuos, i-am urat să fie un primar mai bun decât mine. Luni am rămas uimit, când eu știu ce am lăsat în primărie, să aud omul care vineri stătea cu o figură blândă lângă mine, spunând că e un dezastru, e calamitate. Minte zi de zi. Când am văzut că omul este total lipsit de caracter, din acel moment cu mine gata. L-am respectat până în acel moment, că a căștigat alegerile. Mie-mi plac dezbaterile, dar am considerat că nu e cazul atunci, mai greșește omul”, a spus Nicolae Robu pentru sursa citată.

Timișoara e carantinată timp de minimum 2 săptămâni

Timisoara și comunele periurbane Moșnița Nouă, Giroc, Dumbrăvița și Ghiroda au intrat în carantină începând cu 8 martie, din cauza numărului mare de cazuri COVID-19. Carantinarea Timișoarei va dura cel puțin două săptămâni, susțin autoritățile. În Timișoara, din cauza carantinei, sunt închise terasele și restaurantele, acestea funcționând în regim de take-away, iar mall-urile și marile magazine sunt închise în weekend. De asemenea, circulația în Timișoara este restricționată, persoanele vârstnice pot circula doar între orele 10.00 și 13.00, iar ieșirea din casă este permisă doar pe bază de declarație.