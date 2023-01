În plină iarnă, facturile le dau bătăi de cap românilor. Un bucureștean a făcut credit bancar ca să-și poată achita întreținerea: „E nasol”

In articol:

Chiar dacă iarna aceasta nu a venit cu temperaturi extrem de scăzute, în special în Capitală și în zonele din jurul acesteia, iată că marea majoritate a românilor nu au parte de o perioadă ușoară.

Decembrie și ianuarie au adus o mulțime de zile în care temperaturile s-au încadrat în media înregistrată de obicei primăvara, însă acest lucru nu s-a simțit și în buzunarele oamenilor.

Facturi

Ștefan s-a împrumutat de la bănci ca să poată achita restanțele la întreținere

Prețurile din ce în ce mai mari ale facturilor au adus și mai mulți restanțieri pe listele administratorilor blocurilor de apartamente din București și din marea majoritate a orașelor din țară.

„La ora actuală avem deja întârziere de o lună, două, trei. Cred că vor ajunge multe asociaţii în situaţie falimentară şi atunci furnizorii vor întrerupe.”, „Căldura şi apa caldă pe luna decembrie a venit chiar mai mult decât dublu faţă de luna noiembrie, 154 de milioane de lei. Sunt oameni care sunt disperaţi. Sunt toţi speriaţi. Toți speriaţi, ce facem, ce-o să facem, ce-o să facem? O să am restanțieri mulți.”, au mărturisit mai mulți președinți de bloc din București.

În Capitală, în special, situația nu este deloc roz pentru locatari, și asta pentru că prețul agentului termic a crescut simțitor în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

La un simplu calcul se observă că în luna decembrie a anului 2021,locatarii unei scări de bloc trebuiau să scoată din buzunar 9000 de lei, pentru a achita integral facturile pentru apă caldă și căldură, pentru tot imobilul. Iată că acum lucrurile stau complet diferit. Suma de plată pentru același consum a crescut acum la peste 22.000 de lei.

Sumele pe care trebuie să le achite pentru a avea parte de apă și căldură îi pun la mare încercare pe români.

Speriat că o să rămână cu foarte multe restanțe la întreținere, un bărbat a ales să facă credit pentru a achita toate datoriile. Ștefan Oprea spune că nu vrea să riște și să lase să se acumuleze prea multe facturi neplătite, pentru că ulterior situația devine și mai grea.

„Eu am avut şi 10.000 lei restanţă şi am plătit. Am făcut un credit, plătesc pentru el acum. Trebuie plătită pentru că cu întreținerea e nasol. Dacă rămâi cu o lună în urmă automat îţi vine şi următoarea lună și îți va fi deosebit de greu să o plăteşti.”, a povestit bucureșteanul, notează observatornews.ro.

Între timp, alte persoane aleg să facă economie la sânge și să se abțină de la orice nu le este strict necesar, totul pentru a nu se îngropa și mai tare în datorii.

„Foarte greu, foarte greu. Renunţăm la multe chestii ca să nu fim împrumutați.”, spun aceștia.