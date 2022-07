"În sfârșit i-am blocat telefonul". Rona Hartner, declarații surprinzătoare despre fostul soț! După divorț, actrița își sfătuiește fiica să nu facă aceleași greșeli | EXCLUSIV

In articol:

Rona Hartner este o adevărată figură în lumea teatrului românesc. Actrița a știut mereu cum să facă publicul să zâmbească, fiind genială în tot ce face. Deși s-a confruntat cu grave probleme de sănătate, asta nu a oprit-o să se bucure în continuare de viață, la maxim, așa cum îi place.

Rona Hartner, după divorțul de Herve:" L ocul din inima mea e liber"

În urmă cu ceva timp, Rona Hartner a divorțat de soțul ei, după ce au trăit o superbă poveste de dragoste. Actrița ne-a dezvăluit cum se înțeleg acum și ce discută atunci când se întâlnesc față în față. Se pare că nu ai e cale de împăcare.

Citeste si: Delia Matache a aflat că va avea o fetiță! Cum a reacționat artista- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Ne-am întâlnit și chiar ne-am gândit dacă nu e cazul să ne împăcăm. Acum de Paște am decis că nu. Atunci, în sfârșit, i-am blocat telefonul. Am divorțat din octombrie în acte și eu i-am blocat telefonul în aprilie. Eram totuși în contact, dar nu era bine nici pentru el, nici pentru mine. Acum ne vedem, ne salutăm, din când în când mă invită să bem o bere împreună când ne întâlnim întâmplător pe plajă, dar nu exagerăm. Nu am rămas deloc dușmani, dar nici nu putem să riscăm să ne apropiem, nu mai merge. În orice caz, locul din inima mea e liber, acum nu mă proiectez. Stau cu Dumnezeu, mă închin, profit de viață, de tot ce se întâmplă și nu mă gândesc la altceva.", a declarat Rona Hartner.

Fiica Ronei Hartner, la prima relație

Rona Hartner se află într-o ipostază foarte delicată, deoarece fiica ei are primul iubit.

Actrița îi este alături cu sfaturi, chiar dacă le are și ea pe ale ei. Deși nu se află în cea mai fericită situație emoțională, Rona Hartner își ajută fiica și o susține în prima ei relație. Iată ce sfaturi prețioase i-a dat.

"Fata mea are 14 ani și este la prima poveste de dragoste. Are nevoie de mine, că ea vrea să plângă, că îl înțelege pe ăla, că nu îl înțelege. Uneori, noi mamele, trebuie să mai fim și disponibile pentru copilași. Dacă noi suntem prinse cu tumulturile noastre, cu dragostea, copilul nu mai are timp. Acum își face ea criza ei de 14 ani, nu mi-o fac eu, ceea ce foarte bine. Sunt disponibilă, vine noaptea și îmi zice <Mami, nu pot să dorm că plâng.> Eu o înțeleg, îi dau sfaturi. Sunt și foarte tare în sfaturi, sunt abonată la divorț, dar știu să dau sfaturi. Eu o rog doar să nu facă greșelile mele, atât. Îi spun că aia am făcut deja, nu mai face și tu. Te rog, fă alte greșeli dar nu pe astea.", a povestit Rona Hartner, în interviul difuzat pe canalul de YouTube WOWnews.