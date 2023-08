În timp ce Vlad Pascu se luptă cu sevrajul în spatele gratiilor, după ce a ucis doi tineri cu mașina, tatăl acestuia ar fi fugit din țară! Totul se întâmplă la 10 zile după tragedie. Nimeni nu ar mai ști nimic de Mihai Pascu

In articol:

Tragedia din stațiunea 2 Mai a șocat o țară întreagă, iar acum, Vlad Pascu, autorul accidentului mortal, unde au decedat 2 tineri, Roberta și Sebastian, se află după gratii preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. În celula unde este închis, însă, tânărul de 19 ani nu are deloc o viață ușoară, asta pentru că se luptă cu simptomele sevrajului, care nu sunt deloc ușoare, acesta fiind atent monitorizat de specialiști.

Mai mult, în ciuda faptului că fiului lui se află după gratii, după ce a ucis 2 tineri cu mașina, se pare că tatăl acestuia, Mihai Pascu pe numele său, ar fi fugit din țară, scrie Cancan.ro.

Totodată, din ultimele informații privind situația lui Mihai Pascu, acesta și-ar fi închis telefonul și ar fi părăsit țara prin punctul de trecere a frontierei Vama Veche. De asemenea, cunoscutul afacerist ar fi rupt chiar și legătura cu persoanele apropiate.

Ce se întâmplă cu Vlad Pascu, după gratii

Vlad Pascu se luptă cu simptomele sevrajului, chiar după gratii, în celula unde închis preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Tânărul de 19 ani este atent monitorizat de specialiști, mai ales că nu doarme și nu mănâncă și acuză dureri abdominale și articulare.

“ Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au spus niște persoane, pentru sursa amintită anterior.