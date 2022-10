În trecut ar fi jucat toți banii, dar acum s-a învățat minte. Ce ar face Oneață, "regele jocurilor de noroc", cu 1 milion de euro: "La cazinou e sigur, sută la sută pierzi!"

In articol:

Ion Pârnică, supranumit Oneață sau "regele jocurilor de noroc din România", are o poveste de viață impresionantă. Ani la rând a uimit cu mizele uriașe care i-au trecut printre degete și cu sumele colosale pe care le-a câștigat de pe urma barbutului.

Acum, însă, s-a învățat minte. Iată în ce ar investi Oneață 1 milion de euro, dacă ar primi acești bani chiar mâine!

Ce ar face Oneață cu un milion de euro?

Oneață a fost recent invitat în cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de Youtube theXclusive, alături de Florin Motoi, unul dintre liderii romilor din țara noastră. Cei doi au vorbit deschis despre viața lor tumultuoasă, plină de aventuri și nu s-au ferit să dezvăluie amănunte despre experiențele din trecut. Ba chiar la un moment dat, "regele jocurilor de noroc" a fost întrebat ce ar face dacă ar primi în clipa de față 1 milion de euro. Fără să stea pe gânduri, Oneață a oferit un răspuns sincer, care a luat prin surprindere pe toată lumea:

"Adiță Voicu: Ce ar face Oneață cu milion de euro?

Oneață: Întâi zic gluma, și după adevărul. Prima oară m-aș duce la joc, și a doua oară la femei. După aia la o muzică, să ascult, să le dau banii. Nu, a fost o glumă. Eu dacă aș avea bani acum, ce a făcut cumătrul meu cu mulți ani în urmă, aș face și eu. M-aș retrage, mi-aș face o mică afacere. Dar o fac. Soția mea, după o perioadă în care am fost despărțiți...eu am revenit acasă. Mi-am renovat casa. Recunosc, nu mai aveam vila dacă nu era ea și daca nu era mama ei, care și-a vândut apartamentele să ne scoată vila. Eu am venit cu capul pe umeri și chiar am rugat-o (n.r. pe soția lui) să facem o mică afacere de familie, ca să avem un trai.", a mărturisit Oneață, în emisiunea "Fiță cu Adiță".

Oneață [Sursa foto: Captură YouTube]

Oneață, adevărul despre jocurile de noroc

Chiar dacă a fost un împătimit al jocurilor de noroc, Oneață nu se ferește să recunoască că în majoritatea situațiilor ghinionul este inevitabil: "La cazinou e sigur, sută la sută pierzi. Un singur exemplu vă dau. Mai existau atâtea cazinouri dacă dădeau (n.r. bani)? Mă uit pe o stradă, la mine, eu văd 20 de magazine d-astea, de păcănele. Dacă dădeau (n.r. bani) mai existau, așa multe?", a mai spus Oneață, în cadrul emisiunii moderate de Adiță Voicu.

Oneață [Sursa foto: Captură YouTube]