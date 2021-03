In weekend, romanii au ales sa traiasca emotiile celei mai tari competitii – „Survivor Romania” Kanal D, lider absolut de audienta, cu editiile de sambata si duminica ale reality-ului filmat in Republica Dominicana

Editiile de sambata si duminica ale reality-ului prezentat de Daniel Pavel au fost urmarite in numar urias de telespectatori. Conform datelor furnizate de Kantar Media Romania, sambata si duminica, Kanal D s-a clasat, pe primul loc, pe toate targeturile monitorizate.

Duminică, 14 martie, in intervalul de difuzare a show-ului, 19:59-23:57, Kanal D a fost lider de piata si a înregistrat 10,7% rating si 24,5% cota de piata, pe targetul National, 8,8% rating si 20,7% cota de piata, pe targetul All Urban, si 8,4% rating si 23,3% cota de piata, pe targetul Comercial. Editia de aseara “Survivor Romania” a fost urmarita de o medie de 1.883.000 de telespectatori din intreaga tara, in fiecare minut al difuzarii. In minutul de aur, atins la 21:45, peste doua milioane si jumatate (2.684.000) de telespectatori din intreaga tara erau cu cohii pe Kanal D.

Și ediția de sâmbătă a reality-ului “Survivor România” a plasat Kanal D pe primul loc, în topul televiziunilor din România.

În intervalul de difuzare a emisiunii, 20:00 – 23:44, Kanal D a spulberat concurența, pe toate categoriile de public monitorizate. Peste doua milioane si jumatate de romani din intreaga tara erau cu ochii pe duelul sportiv intre Faimosi si Razboinici, in jocul de sambata seara de la “Survivor Romania”. Editia a fost urmarita de o medie de peste 1.9 milioane de telespectatori, in fiecare minut al difuzarii.

Astfel, Kanal D s-a impus ca lider de piata, inregistrand in intervalul orar mai sus mentionat, 10,8% rating si 23,8% cota de piata, pe targetul National, 8,6% rating si 20,1% cota de piata, pe targetul All

Urban, si 7,6% rating si 22,5% cota de piata, pe targetul Comercial.

Razboinicii au mai pierdut un concurent, in consiliul de eliminare de aseara. Romina a fost eliminata

Consiliul de eliminare de aseara, de la “Suvivor Romania” a debutat spectaculos, concurentii au aflat, si in aceasta saptamana, cine se afla printre favoritii celor din fata micilor ecrane.

Astfel, Albert, de la Razboinici, a fost desemnat favoritul publicului in saptamana anterioara, fiind urmat de Andrei.

In consiliul de aseara, Albert l-a propus spre eliminare pe Sorin, iar Andrei, pe Romina.

In ceea ce priveste echipa Faimosilor, Elena Marin a fost desemnata, in urma voturilor publicului, favorita celor din fata micilor ecrane, aceaasta propunand spre eliminare, din echipa sa, pe Sebastian.

Romina, insa, a parasit competitia, ea fiind concurenta care a intrunit cele mai putine voturi din partea publicului. Razboinica a declarat ca se astepta la aceasta nominalizare din partea colegilor si ca i se pare nedrept faptul ca este considerata cea mai slaba concurenta din echipa.

“Nu ma surprinde, ma asteptam sa fiu votata. Ma bucur de experienta pe care am trait-o, mi-as fi dorit sa merg mai departe, dar daca colegul meu Andrei, asa a hotarat, ca sunt cea mai slaba…”, a spus aseara Romina.

O premiera pentru fanii reality-ului “Survivor Romania” a avut loc aseara cand Daniel Pavel a anuntat in cadrul editiei ca telespectatorii pot alege, votand pe pagina oficiala de instagram a emisiunii – survivorromania.oficial – un final pentru unul dintre jocurile viitoare. Astfel, fanii vor avea de ales pentru Faimosi si Razboinici una dintre probele urmatoare: introducerea, prin aruncare, a unor inele intr-o cutie sau aruncarea unei mingi intr-un turn de baschet si fixarea acesteia acolo.