După ce a fost votată de cei mai mulți din echipa ei pentru a fi eliminată, Cristina Șișcanu a avut discuții cu coechipierii ei. Se pare însă că dintre toți, cel mai mult a derenajat-o pe Cristina Șișcanu votul dat de Grațiela Duban, motiv pentru care i-a cerut acesteia explicații privind alegerea ei.

Grațiela: Nu mi se pare că ești foarte bătăioasă pentru echipă, pe traseu. Nu zic aici…

Cristina Șișcanu: Nu mai am ce să discut. Gata, până aici! Grațiela ți se pare că nu sunt bătăioasă? Eu am făcut niște lucruri pentru voi. (…) Pentru mine a contat foarte mult părerea ta, pentru că eu te-am considerat o persoană cerebrală, cu o experiență de viață și pentru mine contează foarte mult...M-a dezamăgit votul tău!

Apoi, Grațiela Duban a explicat că a încercat să se justifice, să vorbească de mai multe ori cu Șișcanu, tocmai pentru a lămuri lucrurile, numai că lucrurile s-au complicat.

”Nu am vrut să fie supărată pe mine și m-am dus să-i explic și mi-a spus că a înțeles. Pe urmă am auzit că a spus despre noi că am votat cu răutate”, a povestit Grațiela Duban.

Într-o altă discuție, Cristina Șișcanu i-a spus clar Grațielei Duban că o credea prietena ei și că ea nu ar fi votat-o indiferent de situație.

Cristina Șișcanu: Ești ultimul om la care m-aș fi gândit că m-ai fi votat

Grațiela Duban: Mă faci să mă simt prost. De ce ai avut așteptarea asta de la mine? Ți-am zis eu că suntem prietene sau că ne susținem orice ar fi? (…) Ce să fac? Trebuie să votez, cum votez, pe ce principii? Că principiul ăla de corectitudine l-am învățat de la tataie, principiul de prietenie l-am învățat cu viața..

Cristina Șișcanu: Eu n-aș fi dat un vot împotriva ta indiferent ce ai fi făcut. Dar nu înseamnă că-i corect. Poate-i corect așa cum gândești tu

Grațiela Duban: Eu am zis că m-am împrietenit cu toate, și toate sunteți la același nivel

Cristina Șișcanu: La mine nu sunt toate pe același...

Cristina Șișcanu, prima eliminată de la Survivor România

Până la urmă, Cristina Șișcanu a susținut că a acceptat alegerea colegilor săi de echipă, iar în urma voturilor telespecatorilor, ea a fost cea care a părăsit competiția Survivor România.

"A fost o experiență interesantă, foarte intensă. Într-adevar, pe partea sportivă, pe trasee, nu prea m-am descurcat la nivelul la care ar trebui și ceilalți colegi nu au reusit sa acumuleze puncte in favoarea echipei", a spus Cristina Șișcanu înainte de a pleca de la Survivor România.