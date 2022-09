Înainte să devină celebru, Denis Roabeș de la The Motans a lucrat în mai multe domenii care nu au legătură cu muzica: „Am exersat multe și diverse”

In articol:

Când sunt tineri, oamenii tind să încerce mai multe domenii de activitate, să practice mai multe meserii, atât pentru a câștiga bani din surse variate cât și pentru a determina ce le place mai mult să facă și, de ce nu, ce vor să facă pentru restul vieții lor.

A fost și cazul lui Denis Roabeș, solistul de la The Motans. Artistul a avut parte de o adevărată călătorie printre joburi care mai de care mai diverse și mai diferite înainte de a-și începe cariera muzicală.

Denis de la The Motans a avut o serie de joburi înainte de a se lansa în muzică. [Sursa foto: Instagram]

Din ce își câștiga Denis banii înainte să devină faimos

De ceva timp, Denis Roabeș se bucură de o carieră muzicală de succes, care îi aduce satisfacție și care îl face din ce în ce mai cunoscut.

Totuși, pasiunea pentru muzică a solistului nu a fost tot timpul suficient de mare încât să îl determine pe acesta să renunțe la orice altă îndeletnicire.

Înainte să cunoască celebritatea, Denis a lucrat în domenii cât se poate de obișnuite, care nu necesită neapărat calități artistice.

Acesta a început să își câștige banii de la o vârstă foarte fragedă, așa că primul său job a fost unul la care nu se aștepta nimeni: tânărul basarabean a lucrat într-o fabrică de cărămidă.

„Fiind nevoit încă de foarte tânăr, am exersat multe și diverse. Primul loc de muncă a fost într-o fabrică de cărămidă, apoi am lucrat într-un depozit. Am scris și lucrări de diplomă pentru alții contra cost. Am fost chelner în Moscova și apoi am ajuns să lucrez în vânzări. Terminând acest segment cu marketingul, am zis că e timpul să mă apuc de ceea ce îmi place cu adevărat. Îmi amintesc că în primul an de liceu, am luat pentru prima oară chitara în mână și am început să studiez”, a declarat Denis Roabeș pentru Taifasuri.