Diana Parvu s-a transformat în Marylin Monroe

Fiecare varsta cere o schimbare, se pare! Si unde mergi atunci cand vrei o schimbare, daca nu la coafor. Dupa 6 ore de munca, hair stilistul George Popescu a transformat-o pe Diana Parvu in Marilyn Monroe. (Diana Parvu ii ajuta pe oameni sa aiba incredere in propriile forte, prin cursuri de vorbit in public).

Saptamana aceasta vedeta implineste frumoasa varsta de 35 de ani, asadar a decis sa fie de nerecunoscut si se pare ca a reusit.

Diana Parvu a facut o schimbare radicala

“Unde se duce o femeie cand vrea o schimbare, daca nu la salon? Va spun sincer ca nu am stiut exact ce va iesi. M-am lasat pe mana lui George Popescu iar rezultatul m-a lasat si pe mine fara cuvinte. George este un profesionist si ce mi-a dat incredere este faptul ca mi-a povestit foarte multe lucruri despre sanatatea parului.

Diana Parvu, alaturi de hair stilistul George Popescu

La fiecare prag de varsta am facut cate o schimbare, de data aceasta am ales sa ma tund scurt si sa revin la blondul pe care il purtam in facultate. De cate ori vin, aici, la salon plec acasa cu alta infatisare iar asta mi se pare foarte tare”, spune Diana Pârvu.