„Înainte să se ducă, îl bufnea plânsul și mi-a spus că îi pare rău că s-a îndoit de mine”. Augustin Viziru, mărturii emoționante despre moartea tatălui său

Tatăl lui Augustin Viziru s-a stins în 2013 din pricina cancerului, cu trei ani înainte, boala fusese diagnosticată iar celebrul actor a făcut tot ce i-a stat în putință ca să își poată ajuta tatăl să se vindece.

La „ În oglindă”, Augustin Viziru i-a dezvălui Mihai Ghiță cum a aflat că tatăl său are cancer, dar și cât de greu i-a fost să audă o astfel de veste. Vedeta a făcut tot ce i-a stat în putere să își ajute părintele să se vindece.

Cum a aflat Augustin Viziru că tatăl său are cancer

Actorul a mărturisit că nimeni nu se aștepta la acest diagnostic, iar vestea a venit ca un fulger. Tatăl vedetei s-a confruntat cu o răceala vreme de aproape un an, iar inițial doctorul nu i-a spus nimic cu privire la cruntul diagnostic.

Augustin Viziru a aflat că tatăl său are cancer atunci când bărbatului i-a amorțit o mână și a scăpat țigara pe jos.

Cei doi au mers la București, acolo unde, în urma mai multor investigații, medicii i-au dat o veste tragică.

„El tușea cam de un an. Noi aveam o școală de fotbal și el avea o casă la Predeal. Tata era genul de om care se trezea dimineața, alerga până la Trei brazi și înapoi și abia apoi își începea ziua.

Sportiv toată viața și disciplinat, dar mai făcea dușuri și ieșea afară cum era iarna, zăpadă pe la munte și a răcit. A răcit, nu a tratat și l-a ținut un an de zile (…) După vreun an de zile am reușit să îl convingem să meargă la un doctor.

A fost la doctor, iar doctorul acela a susținut că nu are nimic(...) A mai stat cât a mai stat și într-o dimineața, era la Predeal și mi-a zis că i-a căzut țigara din mână și că i-a amorțit mâna stângă.

M-am dus repede, l-am luat, am venit acasă, am ajuns la București, am ajuns la Elias(...) i-am făcut un CT sau un RMN și i-a găsit tumoare pe creier, adică el avea cancer pulmonar gradul 4 și deja făcuse metastază cerebrală.

Nu înțelegeam, în capul meu era țambal: îl pierd pe tata, nu îl pierd pe tata? Ce se întâmplă? Și a început o întreagă tevatură. Țin minte că era profesorul Zielinski la Spitalul AKH din Viena(...) și am văzut că vine în România la controale și m-am dus cu japca acolo(...) am ajuns la el și cu eforturi mari financiare, pentru că în perioada aia nu mai aveam bani(...) a început o tevatură și am ajuns la Viena, unde au reușit să îl opereze și să îi scoată un plămân(...) A reușit operația și a mai reușit să trăiască trei ani jumate”, a povestit Augustin Viziru, în emisiunea lui Mihai Ghiță.

Augustin Viziru a făcut eforturi mari pentru a-și salva tatăl

Augustin Viziru [Sursa foto: Captură YouTube]

Actorul a povestit că medicii de la Viena i-au mai dat o șansă tatălui său, iar bărbatul i-a fost întotdeauna recunoscător pentru faptul că a reușit să mai trăiască trei ani după operație, petrecând astfel timp cu nepotul său Mihai, băiatul lui Lucian.

Totuși, după trei ani boala a recidivat, iar atunci tatăl actorului nu a mai supraviețuit.

„A mai trăit trei ani jumate, după care a recidivat iar și atunci nu am mai avut ce să facem. Dar mereu mi-a zis ca i-am dat bonus trei ani jumate, că a apucat să îl vadă pe Mihai, pe băiatul fratelui meu, ceea ce a fost cea mai mare bucurie a lui.

Înainte să se ducă, îl bufnea plânsul și mi-a spus că îi pare rău că s-a îndoit de mine.(...) Când aveam vreo 23 de ani, îi era frică că nu fac nimic. Mi-a zis că îi pare rău că s-a îndoit de mine și era mândru că am dus toată familia în spate și de 10 ani fac treabă”, a dezvăluit Augustin Viziru.

