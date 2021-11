Înainte se intre pe scenă, Antonia a aflat că bunicul ei a murit! Clipele grele prin care a trecut: „Eram terminată”

In articol:

Antonia este una dinte cele mai cunoscute cântărețe din România, miii de persoane vin cu plăcere la concertele ei. Viața de artist vine atât cu părți pozitive, cât și cu părți negative. În cadrul unui podcast, iubita lui Alex Velea a povestit unul dintre cele mai grele momente din cariera sa.

Vedeta a susținut un concerte imediat după ce a aflat că bunicul ei s-a stins din viață. Chiar dacă se aștepta, cântăreața a declarat că moartea bunicului ei a fost una mult prea bruscă.

„Acum 2-3 ani când eram în drum spre concert în Galați am primit vestea că a murit bunicul meu, eram terminată, am fost implicată cu mama s-o ajut, știam că o să stingă, dar nu atât de repede. Nu aveam încotro, trebuia să fiu pe scenă”, a dezvăluit Antonia.

Citeste si: FOTO Antonia, surprinsă în ipostaze incendiare pe internet! Cum s-a pozat cântăreața în Antalya?

Citeste si: O cersetoare romanca a fost retinuta de politistii americani. Cand au inceput sa o controleze, au avut un soc! Ce ascundea femeia in buzunar - bzi.ro

În urma concertului, Antonia a plecat imediat și nu a mai rămas să facă poze cu fanii. Vedeta a dezvăluit că a primit foarte multe mesaje din partea admiratorilor, care au criticat-o.

„Eu în seara aia nu am rămas să fac poze, n-am dat explicații, am sărit direct în dubă și am plecat. Am primit mesaje să-ți fie rușine că n-ai stat să faci poze, că am stat cu copilul în brațe în frig...”, a mai povestit Antonia.

Antonia și bunicul ei

Cât cere Antonia pentru 40 de minute de spectacol? Iată tariful vedetei!

Faimoasa cântăreață are un preț bine stabilit pentru evenimentele la care participă, programul fiind în jur de 40 de minute. O sursă de la impact.ro, a indicat suma pe care o încasează Antonia pentru oferirea unui spectacol pe cinste.

„Antonia câștigă 3.000 de euro în cluburi și 5.500 de euro, la petrecerile corporatiste, pentru un recital de 40 de minute, sume la care se adaugă și TVA, plus cazare la hotel de patru stele, pentru echipa ei, formată din 13 persoane, la concertele desfășurate în afara Bucureștiului. Ține la preț, negociază, are trei copii, are nevoie de bani”, au dezvăluit surse pentru impact.ro.