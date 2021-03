Inaintea sutelor de mii de vizualizari: cum se "naste" un viral intr-un studio de productie video?

09:41, mar 16, 2021

Vrei sa afli mai multe despre cum se obtine un videoclip viral? Nu este nicio magie la mijloc, insa cu toate acestea, multi experti in marketing produc videoclipuri de calitate, care insa nu obtin vizualizari. De ce se intampla acest lucru?

Nu este niciun mister in acest fenomen. A deveni viral inseamna pur si simplu ca un videoclip ajunge la persoanele potrivite, care ii vor da share mai departe prietenilor si cunoscutilor. Insa, exista cativa factori pe care orice studio de productie video trebuie sa ii aiba in vedere inainte de a da “nastere” unui viral.

Cu o strategie bine pusa la punct si un buget pe masura, un studio de productie video poate face chiar si o campanie de marketing virala, fapt care se traduce prin mai multe vizualizari, expunere mai larga, awareness, engagement pe platformele social media, cresterea traficului pe website si, nu in ultimul rand, cresterea cifrei de vanzari.

Daca ar fi sa ne imaginam acest fenomen, l-am putea compara cu un izvor, care se varsa intr-un rau, care ajunge la final in ocean. In stadiul de lansare al unui viral, esti in izvor. Oceanul, in schimb, este un mediu divers, ce contine un mix de utilizatori care doresc sa iti cumpere produsul, care cunosc persoane care vor sa cumpere sau care pur si simplu iti dau like la videoclip.

Inainte de toate, insa, este nevoie sa apelezi la un studio de productie video care iti poate face un clip de cea mai buna calitate, asa cum este www.videomaniax.ro. Asadar, care sunt factorii de care trebuie sa tii cont pentru ca o campanie de marketing sau un videoclip sa devina virale? Iata cinci strategii care cu siguranta te vor ajuta!

Asigura-te ca in targetul tau se afla potentiali clienti, dar ca videoclipul este adresat si unei audiente mai largi. Altfel spus, pentru a maximiza numarul de vizualizari, este important sa intelegi care este targetul tau demografic si sa comunici acest lucru studioului cu care colaborezi. Apoi, poti extinde acest target pentru a multiplica numarul de vizualizari. Concentreaza-te pe continut care poate fi share-uit mai departe. Poti jongla aici cu doua elemente: memorabilul si neasteptatul. Aminteste-ti ca, in mare, “concurenta” in materie de virale abunda de video-uri cu animale sau cu bebelusi draguti. Pentru a depasi acest tip de continut, asigura-te ca pornesti de la un concept care este atat memorabil, cat si neasteptat. Videoclipurile funny se numara printre acestea, precum si cele emotionale. Oricare ar fi cazul, este important ca viralul pe care il construiesti cu ajutorul unui studio de productie video sa nu fie plictisitor. Nu “sari” din prima cu brand-ul sau cu mesaje de tip CTA. In momentul in care utilizatorii vad un mesaj de marketing, sunt gata sa dea click in alta parte. Lasa acest tip de abordare televiziunilor. In schimb, o descriere subtila, un link catre un website sau alte mici detalii vor putea fi explorate in voie de catre utilizatori sau de catre cei care-ti vor da share la continut, precum bloggeri, jurnalisti sau influenceri. Sarcina ta este de a atrage imediat atentia si de a te asigura ca viralul tau este vizionat si transmis mai departe. Optimizeaza viralul pentru motoarele de cautare. Un studio de productie video cu experienta are la indemana toate instrumentele necesare pentru ca videoclipul tau sa fie optimizat la superlativ. Titlul, tag-urile si descrierea trebuie sa fie bine optimizate, pentru ca utilizatorii sa il poata gasi cu usurinta la un simplu search. Iata si un mic truc: poti copia scenariul text in descriere, pentru ca oricine isi aminteste o bucata memorabila din dialog sa gaseasca din nou videoclipul! Promoveaza viralul prin reclame platite, influenceri, email sau bloggeri. Pe scurt, va trebui sa te asiguri ca viralul prinde indeajuns de mult “avant” pentru a se desprinde din marea de videoclipuri online. Spre exemplu, daca platesti 20 de centi pentru o reclama platita, iar videoclipul tau este share-uit o singura data organic, atunci costul “per view” este redus practic la 10 centi. Astfel, cu cat capeti mai multe share-uri, cu atat costul initial de promovare va scadea.

In concluzie, tine cont de toate aceste sfaturi, colaboreaza indeaproape cu un studio de productie video cu experienta si te vei bucura in scurt timp de un viral care-ti va aduce multiple avantaje companiei sau afacerii pe care o administrezi!