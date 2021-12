Înălțimea chiar contează și asta nu este doar o impresie

Atributele fizice influențează fără doar și poate încrederea de sine, având un impact pozitiv sau negativ asupra psihicului uman. Înfățișarea, constituția atletică sau înălțimea sunt elementele pe bază cărora se formează prima impresie despre o persoană.

Site-ul „Paychology Today” a realizat un studiu pe tema modului în care înălțimea influențează viața sentimentală, finanțele personale și accesul la educație. O primă afirmație, bazată pe răspunsurile primite din partea unui eșantion reprezentativ, a fost că „femeile sunt mai atrase de bărbații înalți”.

Studiul a relevat că 48,9% dintre femei preferă să se întâlnească cu bărbați care le depășesc în înălțime chiar și cu 21 de centimetri, în timp ce bărbații nu doresc în mod deosebit să meargă la o întâlnire cu femei mai scunde decât ei. Totuși, cei care au fixat acest criteriu (numai 13,5% dintre respondenți) au menționat că ar fi ideal ca partenera să fie cu 8 centimetri mai „mică”. Potrivit rezultatului studiului, 23% dintre bărbați și 4% dintre femei ar accepta o relație în care femeia este mai înaltă.

O altă concluzie relevantă în acest sens este că femeile căsătorite cu bărbați mai înalți decât ele sunt mai sănătoase, mai educate și au venituri mai mari decât cele măritate cu bărbați mai scunzi.

Bărbații și femeile mici de înălțime nu sunt priviți cu ochi buni

Potrivit lucrării „Height Stereotypes of Women and Men: The Liabilities of Shortness for Both Sexes”, oamenii nu au o percepție bună despre bărbații și femeile mici de înălțime. Cercetătorii a cerut unui grup să acorde calificative pentru trei femei: una scundă, una de înălțime medie și una înaltă. Ultimele două femei au fost considerate mai atractive și mai de succes.

În următoarea etapă a cercetării, au fost analizați un bărbat înalt, unul de înălțime medie și unul scund. Din nou, primii doi au avut un „rating” mai bun, în timp ce bărbatul scund a fost considerat mai puțin atractiv din punct de vedere social și slab din punct de vedere psihic și fizic. De altfel, mulți preferă să iasă mai puțin în oraș din cauza aspectului fizic, găsind refugiul pe internet.

Mai mulți centimetri în înălțime însemnă mai mulți bani câștigați

Înălțimea mai mare este asociată și cu câștiguri mai însemnate. Potrivit unui alt studiu, fiecărui inch (2,5 centimetri) îi este asociat un venit cu 1,4 – 2,9% mai mare, atât în cazul bărbaților, cât și al femeilor. Un bărbat cu înălțimea de 1,82 m. ar câștiga cu 160.000 de dolari mai mult decât unul cu înălțimea de 1,65 m., într-o carieră de 30 de ani.

Diferențe majore chiar între frați

Un alt domeniu pe care s-au axat cercetătorii în descoperirea influenței avute de înălțime a fost cel al educației. S-a descoperit că persoanele mai înalte au mai multe șanse să ajungă la un nivel educațional mai ridicat și, prin urmare, să obțină job-uri mai bine plătite. În Statele Unite ale Americii, bărbații care ocupă funcții de conducere sunt, în medie, cu 2,5 centimetri mai înalți decât subalternii. Situația este similară și în Marea Britanie, dar diferența de înălțime e mai scăzută, de numai un centimetru, în medie.

Înălțimea face diferența și în cadrul aceleiași familii. Cercetătorii suedezi au analizat datele furnizate de 950.000 de persoane și au ajuns la concluzia că, dintre doi frați, de obicei cel mai înalt are acces la o educație mai bună. Bărbații cu înălțimea de 1,95 m au de două ori mai mari șanse de a fi mai educați decât cei cu înălțimea de 1,65 m.

Bărbați scunzi sunt mai predispuși la boli cronice

În fine, s-a făcut o corelație și între înălțime și sănătate. Un colectiv de cercetători americani a colectat informații despre 165.606 persoane, care au completat un formular despre starea generală de sănătate, bifând una dintre opțiunile: „Proastă”, „Ok”, Bună”, „Foarte bună” și „Excelentă”. Rezultatele au indicat că bărbații scunzi sunt mai predispuși la boli cronice decât cei înalți. De asemenea, bărbații scunzi s-au căsătorit cu femei a căror stare de sănătate era mai precară decât a femeilor măritate cu bărbați înalți.

Desigur, nu se poate vorbi despre reguli general valabile, însă aceste studii au fost efectuate respectându-se criterii științifice clare. Din câte se poate observa, înălțimea contează, persoanele scunde fiind în dezavantaj. Totuși, înălțimea sub medie nu trebuie să fie o piatră de moară pentru psihic, ci mai degrabă o motivație pentru a lupta mai mult pentru statutul social dorit și pentru venituri care să asigure un nivel de trai ridicat.