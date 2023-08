"Înapoi la TV, gata cu depresiile" Mesajul apărut pe contul Ginei Pistol, la câteva luni după ce a decis să se retragă din televiziune. Fanii o vor în continuare pe sticlă, cu orice preț

In articol:

De când a decis să se retragă din televiziune și să se axeze pe viața de familie, Gina Pistol a primit o mulțime de mesaje din partea fanilor. Dacă mulți au înțeles faptul că blondina vrea să petreacă mai mult timp alături de fiica ei și să se bucure de rolul de mamă, alții încă încearcă să o convingă să revină pe micile ecrane.

Fanii Ginei Pistol își doresc ca aceasta să se întoarcă la TV

Dovada o reprezintă chiar comentariul recent al unui internaut, care o îndeamnă pe vedetă să-și reia proiectele, cât mai repede posibil!

Gina Pistol a câștigat simpatia multor oameni de-a lungul anilor, de când a intrat în televiziune, iar din acest motiv mulți telespectatori nu au primit tocmai cu sufletul deschis vestea că blondina vrea să renunțe pentru o perioadă la micul ecran. Chiar dacă au trecut deja câteva luni bune de când iubita lui Smiley nu mai apare la TV, se pare că fanii nu și-au pierdut încă speranța în privința unei posibile reveniri. Ba dimpotrivă, o sfătuiesc pe Gina să se întoarcă rapid la cârma emisiunilor care au consacrat-o.

Citește și: „După un timp nu mai suporți” Gina Pistol a dezvăluit ce o scoate din minți, la scurt timp de la nuntă?! Fanii cred că este o aluzie subtilă pentru Smiley!

„Înapoi la TV, gata cu depresiile", a fost mesajul pe care unul dintre fani i l-a transmis Ginei Pistol.

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: StirilePROTV PROTV NEWS LIVE CAUTA TOATE CATEGORIILE TOP CITITE ULTIMELE STIRI EMISIUNI INTEGRALE VIDEO ROMANIA, TE IUBESC! INSPECTORUL PRO LIVE Știrile PRO TV de la ora 19:00 Stirileprotv Stiri actuale Ionuț Doldurea, pentru Știrile PROTV: „În mod normal, cisterna încărca și descărca la clienți. Nu a fost vorba de o țigară”- stirileprotv.ro

Comentariu postare Gina Pistol [Sursa foto: Instagram]

Gina Pistol a decis să renunțe la televiziune

În urmă cu câteva luni, Gina Pistol făcea marele anunț, și anume că a decis să se retragă din lumea televiziunii pentru o perioadă. Decizia a venit după ce soția lui Smiley a hotărât că este timpul să se dedice mai mult familiei, și mai ales fiicei sale.

Citește și: Gina Pistol a postat cele mai emoționante imagini cu fiica ei! Dovada că Josephine îi calcă deja pe urme

Citeste si: „Dar încerc să mă descurc cum pot, poate o să vorbesc cu o editură să-mi scriu cartea vieții mele.” Ce i s-a întâmplat Ronei Hartner, după ce i-a recidivat boala- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 28 august 2023: Ce sărbătoare este luni?- stirilekanald.ro

Citeste si: Georgiana Lobonț a răbufnit grav în aeroport. Ce a pățit cântăreața în momentul când a vrut să se îmbarce spre Ibiza: "Vă lasă pe dinafară cu banii dați"- radioimpuls.ro

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI (Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea) care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume Simpaticilor, aventura mea, continuă! Momentan, alături de cel mai important om din viața mea, Josephine, și în viitor alături și de voi! Să ne revedem cu bine la TV”, a transmis Gina Pistol, la acea vreme.