„Încă am ochii umflați!” Gabriela Cristea le-a spus fanilor adevărul despre ce a pățit. De asta a refuzat să mai apară în mediul online

Gabriela Cristea este de departe una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din țara noastră. Vedeta și-a obișnuit fanii cu postări zilnice pe rețelele de socializare, unde a reușit să strângă o comunitate frumoasă în jurul ei.

Recent, Gabriela a lipsit de pe Instagram, ceea ce i-a făcut pe fanii acesteia să se îngrijoreze și să se întrebe dacă nu cumva s-a întâmplat ceva cu vedeta.

Gabriela Cristea le-a spus fanilor adevărul despre ce a pățit. [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Gabriela Cristea a lipsit de pe Instagram

Cu câteva ore în urmă, Gabriela Cristea a postat o serie de InstaStory-uri în care le-a explicat fanilor săi tot ce s-a întâmplat.

Prezentatoarea a spus că motivul absenței sale este o reacție alergică, care i-a transformat înfățișarea. Chiar dacă acum este mai bine, pe fața vedetei TV se mai văd încă urmele alergiei.

„Am evitat să apar în ultima perioadă pentru că am avut o alergie foarte, foarte puternică. Se și observă că încă am ochii umflați, dar o să trec și peste aceste aspect.”, a spus Gabriela Cristea pe InstaStory.

Nu este prima dată când Gabriela se confruntă cu o alergia. Vedeta TV le-a mărturisit fanilor săi că în trecut a suferit de o reacție adversă la manichiură.

„Am primit în ultima perioadă destul de multe mesaje legate de problema mea cu alergia. Am destule alergii, am un fond alergic, și alergia despre care v-am mai povestit este cea la unghii. Făceam mega alergie de la tot ce înseamnă procedurile acestea de înfrumusețare atunci când vine vorba de unghii. M-ați întrebat cum am rezolvat problema. Păi problema am rezolvat-o găsind omul potrivit, care să îmi facă manichiura potrivită, pentru că sunt foarte importante produsele, dar și mâna. Am o ușoară alergie imediat după ce termin procedura, însă nu mă mai ține”, a mai spus Gabriela Cristea pe contul ei de Instagram.