„Încă am sentimente față de ea” Cristian Boureanu o vrea înapoi pe Laura Dincă? Dezvăluiri neaștepate, la câteva luni de la despărțire

Cristian Boureanu și Laura Dincă au format unul dintre cele mai controversate cupluri din lumea mondenă. Relația lor a început la scurt timp după ce omul de afaceri a divorțat de Valentina Pelinel. La acea vreme, tânăra avea doar puțin peste 18 ani, iar era cu 24 de ani mai în vârstă decât ea.

Povestea lor de dragoste a iscat multe controverse, iar nu mulți credeau că vor reuși să reziste peste ani. S-au despărțit după mai bine de șase ani, însă la câteva luni de când și-au luat „rămas bun”, Cristian Boureanu a recunoscut că sentimentele lui pentru tânără încă nu s-au stins definitiv.

Cristian Boureanu: „N oi am avut o relație superbă șase ani”

Omul de afaceri a fost aspru criticat atunci când a început relația cu Laura Dincă. Familia lui nu a fost niciodată de acord cu povestea lor de dragoste, iar motivul a fost diferența de vârstă dintre cei doi. Cristian Boureanu, însă, nu a luat pe nimeni în seamă, iar relația lui cu tânăra devenea din ce în ce mai serioasă.

Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate în urmă cu câteva luni, după o relație de mai bine de șase ani, în care toți credeau că vor ajunge la altar.

Afaceristul recunoaște că și acum ține la fosta lui iubită, ba mai mul, și ea ar fi conștientă de acest lucru. Așa că rămâne de văzut dacă cei doi își vor găsi vreodată drumul înapoi spre celălalt.

„Laura, într-adevăr, când ne-am cunoscut avea 18 ani și câteva luni. Toată lumea a urlat, de la familie, tata, fratele meu, toți se dădeau cu capul de pereți. Pe mine mă distrează foarte mult cum oamenii... știi vorba aia românească: <<câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia>>? Deci, atâta ură și polarizare pe niște chestii care, până la urmă, nu sunt treaba ta.

Și ca dovadă că noi am avut o relație superbă șase ani și ceva și acum mai am sentimente față de Laura. 100% știe și ea. Eu am încercat tot timpul să iau partea bună de la viață. Ce să fac? Să mă dau cu capul de pereți că am cunoscut o fată pe care o iubesc, dar e mai mică decât mine cu 24 de ani sau să zic, paradoxal, chiar dacă e mai mică decât mine cu 24 de ani, uite că avem sentimente comune”, a explicat Cristian Boureanu în podcastul lui Cătălin Măruță.