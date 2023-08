„Încă îl aștept pe ăla perfect” Ramona Olaru, mărturisiri despre viața amoroasă! Vedeta are planuri mari pentru viitor și chiar își dorește să devină mamă: „Fată”

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite vedete din țara noastră. Încă de când a intrat pentru prima dată în lumina reflectoarelor a atras de partea sa toate privirile. De atunci și până în prezent a reușit să-și clădească o carieră de succes, însă a muncit foarte mult.

Viața asistentei TV nu a fost deloc lipsită de griji, ci din contră. În copilărie și adolescență a fost nevoită să muncească pentru a avea bani de buzunar. Ulterior, a trecut prin mai multe eșecuri în dragoste și chiar printr-un divorț.

Recent, Ramona Olaru a vorbit despre experiența despărțirii de fostul soț, dar și ce planuri mărețe are pentru viitor. Vedeta și-ar dori chiar să devină și mămică.

Cum a afectat-o divorțul pe Ramona Olaru?

Pe Ramona Olaru o știe toată lumea, însă nu mulți știau că vedeta a fost și căsătorită. Asistenta TV și fostul său soț au divorțat, însă acest lucru nu a afectat-o, ci din contră. A învățat să privească întotdeauna partea bună a lucrurilor și să învețe ceva din toată experiența trăită. Ba mai mult decât atât, mărturisește că a simțit atunci când s-a născut pentru a doua oară.

„Nu am fost deloc descurajată! Chiar am simțit că m-am născut a doua oară când am divorțat! Am luat de peste tot câte o lecție și am aplicat-o mai târziu în viața mea.”, a spus Ramona Olaru pentru viva.ro.

Citește și: „În fiecare lună e o sumă” Ramona Olaru, un real sprijin pentru părinții săi! Viața vedetei s-a schimbat radical: „De multe ori uit în ce punct am ajuns”

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Cu toate acestea, Ramona Olaru nu a găsit încă bărbatul lângă care să vrea să își petreacă tot restul vieții și care să îi arate că o pune mai presus de orice și îi prioritează dorințele. Mai mult decât atât, spune că, până acum, nimeni nu a impresionat-o cu gesturile romantice, însă nu este timpul pierdut.

Asistenta TV încă așteaptă pe cineva care să bifeze toate aceste condiții.

„Nu m-a dat niciunul pe spate cu gesturile romantice, așa că încă îl aștept pe ăla perfect care să mă prioritizeze în orice moment și să îmi aplice Princess treatment! Și e aproape, căci am rezolvat multe cu mine.”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.

Ramona Olaru, planuri mari pentru viitor [Sursa foto: Instagram]

Citește și: „În curând” Ramona Olaru se căsătorește?! Răspunsul pe care asistenta TV i l-a dat lui Dani Oțil, când acesta i-a bătut un apropo legat de nuntă: „Să sperăm”

Ramona Olaru își dorește să devină mamă

Nu este pentru prima oară când Ramona Olaru face marele anunț. Se pare că vedeta are planuri mari pentru viitor și s-a gândit de mai multe ori că vrea să devină mămică. Ba mai mult decât atât, a anunțat deja că acest lucru se va întâmpla curând.

Citeste si: „Soacra mea m-a denigrat, eu i-am spus mamă din prima secundă în care am cunoscut-o, iar acum peste șapte ani mă face în toate felurile.” Dana Roba a vorbit despre relația cu socrii ei- kfetele.ro

Citeste si: Mesaje cu La mulți ani de Sf. Maria 2023 pentru data de 15 august: Felicitări și urări frumoase- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevăratul motiv al divorțului dintre Ricky Martin și Jwan Yosef- radioimpuls.ro

De asemenea, a mărturisit că își dorește să aibă o fiică, căreia să îi ofere o creștere și o educație pe măsură și, totodată, să nu îi lipsească absolut nimic.

Citește și: Ramona Olaru, mai sinceră ca niciodată! Ce s-a întâmplat cu ea după eșecurile în dragoste. Abia acum a vorbit despre asta

„Sigur se va întâmpla curând! Fată! Mă văd mamă de fată, prima dată. Sunt în punctul în care pot face din ea cea mai frumoasă, educată și mișto domnișoară.”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.