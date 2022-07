Încă nu a născut, dar se gândește deja la următorii copii. Vlăduța Lupău se pregătește pentru o familie numeroasă: „Au deja camerele făcute”

In articol:

După un proces lung de încercări fără rezultat, Vlăduța Lupău a rămas însărcinată ca prin minune, iar de atunci pare că viitorul pe plan personal îi surâde.

Ea și Adi Rus, soțul ei, traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața unui cuplu și numără zilele din calendar până când se va naște fiica lor.

Între timp, cei doi părinți se pregătesc temeinic de întâlnirea cu micuța, astfel că pe lângă cumpărături de haine și accesorii, cei doi au pus la punct camera copilului! Doar că nici bine nu a născut, că Vlăduța Lupău deja se gândește să-i facă unul sau doi frați fiicei ei din pântec.

Vlăduța Lupău: „ Doi sau trei copii… că deja au camerele făcute”

Artista așteaptă cu nerăbdare să devină mămică pentru prima oară și chiar dacă încă nu și-a născut primul copil, Vlăduța Lupău se gândește deja că vrea să-și umple casa de fii și fiice. Mai mult, în ultimul interviu acordat, vedeta spune că deja le-a pregătit camerele și copiilor care vor venii pe viitor.

Cât despre bonă, ei bine ea și Adi Rus nu prea își bat capul cu această problemă, căci mamele lor abia așteaptă să-și intre în rolul de bunici!

„Eu am un frate mai mare cu un an și două luni și întotdeauna am fost răsfățată de el… Așa că, da, sper să vină și o răsfățată în casă! Doi sau trei copii… că deja au camerele făcute. (...)

Ne-am gândit la un moment dat să angajăm o persoană, dar pentru început cu siguranță nu va fi nevoie. O avem pe soacra mea, care de abia așteaptă să-și intre în rolul de bunică, și pe mami, care deja e obișnuită cu acest rol. Eu pot să-mi văd de treabă liniștită cât sunt ele”, a declarat Vlăduța Lupău pentru Viva.ro .

Vlăduța Lupău vrea să-și îmbrace copilul cu haine la mâna a doua: „S ă învețe că nu-i totul de-a gata”

Vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a zis că-și va îmbrăca fiica doar cu haine de tip second-hand. Ei bine, acum, Vlăduța Lupău a explicat și motivul. Se pare că și ea a purtat astfel de haine și este convinsă că asta a făcut-o să înțeleagă, de fapt, valoarea banilor și că în viață trebuie să muncești din greu pentru tot ce îți dorești, nu să obții de-a gata.

„Ei bine, și eu am crescut și am umblat îmbrăcată cu haine de la second-hand și tocmai de aceea îmi doream să fac ceva și să reușesc în viață, ca să pot să îmi permit și eu hainele și lucrurile pe care mi le doresc. Poate dacă aveam doar haine de firmă sau lucruri scumpe, nu mai știam cum e să nu am și valoarea lor. De aceea am să încerc, pe cât posibil, chiar și prin acest aspect, să îmi educ copilul să învețe că nu-i totul de-a gata și că se poate orice! Ca să poți orice, trebuie să faci ceva”, a mai spus vedeta pentru sursa citată anterior.