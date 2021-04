Încă o artistă infectată cu COVID-19! Anunțul făcut de vedetă în mediul online: ”Febra, dureri musculare, dureri in gat, frisoane...”

In articol:

Ami este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din România, piesele ei fiind ascultate de românii de pretutindeni. Vedeta a mărturisit că a fost și ea infectată cu COVID-19, însă a ținut să precizeze că starea ei de sănătate este bună în momentul actual. Ami a recunoscut că a avut niște simptome ușoare și că nu știe momentan de unde s-a infectat cu coronavirus.

Citeste si: Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu se iubesc indiferent de vârstă! Cu câți ani este mai mare prezentatorul TV

” Buna ziua tuturor! Vin cu stirile din ultima perioada in care am lipsit cu desavarsire din lumea palpitanta a online-ului. Am fost confirmata pozitiv cu Covid-19🙄🤓 Cum? Ramane o “ENIGMA”😄 In urma unor simptome acute de “chef de nimic” imi facusem un test de control, rezultatul fiind unul pozitiv. Am zis:”ce super”😄😏. Experienta mea cu acest intrus neinvitat in organismul meu, n-a fost deloc problematica- (stati linistiti ca nu-l laud si nici aplaud)..da’ sa zicem ca a fost bland cu mine.

O fi zis- “asta e mica si a dracu’, ii dau o doza conform gabaritului, ca altfel ma bate” 😂💪🏼 A stiut el ce-a stiut! Norocul meu! Cele mai prezente simptome au fost de usoara oboseala, chef de dormit, stat, lenevit, trândăvit, tolănit si alte corespondente:)) M-am si intrebat- “sigur esti tu, covidule?🧐”- mda, daca asa au zis cele 3 teste facute, nu puteam sa vin eu sa le contrazic. Totusi, cred ca am fost infectata cu “Tulpina Piticului de Gradina”!🤥:)) Asa ca, am trecut la atac pozitiva si-n gandire, i-am râs in nas cu nasul infundat🤧, i-am administrat tratamentul de expulzare si...dus a fost! A disparut rapid si eficient! Cele 3 teste au iesit de data asta negativ, iar eu ma declar cel mai usor caz de “👑-virus” care cred ca v-a fost prezentat!

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Acum lasand abordarea asta haioasa la o parte, facand haz de “necazul” meu, categoric situatia trebuie luata in serios, si nu incerc nicidecum sa minimalizez efectele covidului! Stiu ca exista cazuri grave si/sau care sunt suprapuse cu alte afectiuni si automat cazurile devin mult mai dificile, iar persoanele care au trecut prin asta stiu cel mai bine si n-am fost deloc indiferenta la suferinta acestora”, a povestit Ami, pe pagina ei de Facebook.

Ami[Sursa foto: Instagram]

Ami, despre perioada în care a fost infectată cu COVID-19

Cântăreața spune că virusul a semănat panică printre oameni, iar ea a vrut să povestească o altă abordare a infectării cu coronavirus.

Citeste si: Nepotul lui Nelu Ploieșteanu, mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Tataie, ne luăm rămas bun...”

” Insa prea mult se seamana panica printre oameni, iar epidemia de isterie e mult mai mare decat infectia cu coronavirus. Am vrut sa vin cu o alta abordare a unei astfel de situatii, poate chiar sa pun un zambet pe chipul celor care au o teama in fata situatiei de fata. Sa promovam si cazurile usoare, nu doar pe cele grave!

Studiile arata ca 99% sunt cazuri vindecabile, boala manifestandu-se ca o raceala cu febra, dureri musculare, dureri in gat, frisoane, tuse, nas infundat. Despre acest procent aproape ca nu ati auzit, nu? Pentru ca prea putin se discuta despre partea buna a lucrurilor si mult prea mult, despre gravitatea lor! Bagandu-ne pe toti intr-o teama, panica, anxietate chiar si depresii provocate de doar gandul ca ai un virus in corp, un virus promovat ca fiind mult prea agresiv, cand procentele de vindecare arata cu totul altfel!

Aveti grija de voi, de sanatatea voastra si mai ales de sanatatea mintala. E cea mai importanta! Protejati-va in continuare si luati toate masurile de siguranta😷Incercati sa va continuati vietile si sa faceti pe cat posibil abstractie ca se plimba un virus printre noi si ganditi-va mai mult la voi, la fericire, liniste sufleteasca, bucurie, oameni dragi, calatorii.. la tot ceea ce va aduce zambetul pe buze. Trecem cu bine si peste aceasta pandemie! 🤗♥️ P.S Imi doresc sa nu fiu inteleasa gresit si sa intelegeti abordarea si punctul meu de vedere! Sanatate tuturor🙏 ”, a mai povestit Ami, în mediul online.