Încă o celebritate din România confirmată cu Covid. Nelu Vlad, solistul trupei „Azur”, a făcut cumplitul anunț. În ce stare de sănătate se află artistul: „Suntem condamnați”

Nelu Vlad, solistul trupei Azur

Celebrul artist Nelu Vlad a declarat pentru o emisiune televizată că a contractat noul coronavirus. El a mărturisit că a stat 15 zile numai în pat, iar în acest moment se reface.

In articol:

Cântărețul nu dorește să creeze panică în rândul românilor și le transmite că boala este suportabilă. În ce privește sistemul medical din România, Nelu Vlad are numai cuvinte de laudă.

„Vreau să-i asigur pe toți românii, pe toți colegii noștri, să nu se sperie, pentru că e totuși ceva suportabil, ceva la care se pare că suntem condamnați să trecem aproape toți. Nu vă faceți griji, nu vă speriați, mai ales că, sistemul sanitar, cel puțin mie, mi s-a părut extraordinar de bine pus la punct și nu am mai avut o grijă în plus. În rest sunt foarte bine, încerc să mă refac. 15 zile am stat numai în pat”, a declarat artistul.

Nelu Vlad a mărturisit că a avut o formă ușoară a bolii, însă a resimțit anumite simptome, precum un discomfort în respirație. În urma unui control de rutină, artistul a descoperit că, de fapt, era infectat cu coronavirus.

„Primele simptome se cunosc deja. Mă usturau căile respiratorii. M-am trezit la 1 noaptea, am luat antibiotic și când m-am dus după 3 zile pentru niște analize de rutină pe care le fac la sfârșit de an, m-am dus deja cu o formă ușoară. Și așa am dus-o pe toată. A fost o formă ușoară”, a mai spus Nelu Vlad.

„O mulțime de oameni îl au și umblă cu el”

Nelu Vlad are Covid

Cântărețul a mărtusirit că nu își explică cum s-a infectat cu Covid, pentru că a avut grijă și s-a protejat. El spune că nu mai are șanse să-l contracteze încă o dată, pentru că organismul său a dezvoltat anticorpii necesari pentru a combate boala.

„Medicii mi-au spus că am șanse să nu-l mai contactez așa ușor, pentru că am un corp sănătos și deja s-au format câțiva anticorpi. Ce-i drept, trebuie să mă și păzesc, că na, orice răceală, orice viroză înseamna, de fapt, COVID. Sunt sigur că o mulțime de oameni îl au și umblă cu el și nu știu. Habar nu am unde am contactat virusul”, a mai spus cântărețul.